La IA ayudó a extirpar un tumor cerebral por primera vez durante una cirugía en tiempo real

Un equipo del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía de Londres logró extirpar con éxito un tumor cerebral mediante una herramienta de inteligencia artificial que proporcionó asistencia en tiempo real durante la operación. El paciente, Rhys Hibbert, es considerado el primero del mundo en someterse a una intervención de estas características.

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Hibbert, de 48 años, vive en Bedfordshire, al sur del Reino Unido, trabaja como gerente de atención al cliente y es padre de dos hijos. Según explicaron los cirujanos, el tumor presionaba sus nervios ópticos y podía provocarle la pérdida de la visión si no recibía tratamiento.

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Un tumor en la glándula pituitaria amenazaba su visión

Los problemas comenzaron aproximadamente 18 meses antes de la operación. Hasta entonces, Hibbert llevaba una vida activa y acostumbraba caminar más de tres kilómetros por día. Durante uno de esos paseos perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en plena carretera.

Una tomografía cerebral reveló la presencia de un tumor benigno de 11 milímetros en la glándula pituitaria, un órgano del tamaño de una canica ubicado en la base del cráneo. Esta glándula produce hormonas fundamentales para el crecimiento, el metabolismo y la regulación de la presión arterial y la temperatura corporal.

La ubicación del tumor representaba un desafío especialmente delicado. La glándula pituitaria se encuentra cerca de las arterias carótidas, que suministran sangre al cerebro, y de los nervios ópticos encargados de la visión. A medida que la lesión crecía, Hibbert comenzó a perder visión periférica, a tropezarse con objetos y a experimentar fatiga intensa y mareos.

Aunque inicialmente no fue necesaria una intervención inmediata, el deterioro físico y visual terminó afectando su vida cotidiana. Hibbert también reconoció que las consecuencias emocionales y psicológicas fueron importantes, debido al temor de convertirse en una carga para su familia y depender de otras personas.

Cómo funcionó la inteligencia artificial durante la cirugía cerebral

Cuando los especialistas le ofrecieron convertirse en el primer paciente en probar una herramienta personalizada de IA durante la operación, aceptó participar. El paciente sostuvo que la investigación médica necesita de personas dispuestas a colaborar para que los profesionales puedan aprender y desarrollar nuevos tratamientos.

Durante la intervención, los neurocirujanos introdujeron un endoscopio a través de la nariz hasta llegar a la base del cráneo. El tumor permanecía oculto detrás de capas de hueso y de una membrana resistente, por lo que encontrar el punto más seguro para acceder a él resultaba complejo. Además, la anatomía de esta región puede variar considerablemente entre un paciente y otro.

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Las probabilidades de no conseguir una extirpación completa oscilaban entre el 25% y el 50%, mientras que el riesgo de lesionar un vaso sanguíneo importante se situaba entre el 0,5% y el 2%. Frente a esas dificultades, la tecnología fue utilizada como una herramienta adicional de orientación para los profesionales.

En una segunda pantalla, el sistema de IA quirúrgica examinaba la transmisión de video en directo, seguía el movimiento de los instrumentos y señalaba las zonas donde era más probable encontrar vasos sanguíneos y nervios ocultos. También destacaba las áreas consideradas más seguras para avanzar con la extracción del tumor.

Una inteligencia artificial entrenada con cientos de operaciones

El funcionamiento del sistema fue comparado con la tecnología de reconocimiento facial de los teléfonos móviles. Sin embargo, en lugar de identificar rostros, el programa reconoce estructuras anatómicas importantes que no siempre son visibles durante una intervención cerebral.

Para desarrollar la herramienta, investigadores de la University College London (UCL) utilizaron cientos de videos de operaciones de tumores hipofisarios. Los especialistas marcaron cuidadosamente en las imágenes los contornos de vasos sanguíneos y nervios, permitiendo que el sistema aprendiera a reconocer esas estructuras durante una cirugía real.

El profesor Hani Marcus, uno de los neurocirujanos que participó en el procedimiento junto con Danyal Khan, explicó que el sistema fue entrenado con más operaciones de las que la mayoría de los profesionales pueden observar o realizar durante toda su carrera. Por esa razón, puede desempeñarse como un “segundo par de ojos experto” dentro del quirófano.

La IA asiste, pero los cirujanos conservan el control

Los responsables del proyecto aclararon que la tecnología no reemplaza a los especialistas ni toma decisiones por sí sola. La inteligencia artificial funciona como apoyo, mientras que los cirujanos mantienen el control total de la intervención y pueden seguir o ignorar sus indicaciones.

El objetivo a largo plazo es crear una especie de “ChatGPT para cirujanos”: un sistema capaz de actuar como otro experto dentro del quirófano, al que los profesionales puedan consultar cuando necesiten una segunda opinión. A diferencia de otros desarrollos experimentales, esta herramienta procesa las imágenes y ofrece información durante la operación.

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La tecnología fue desarrollada por investigadores de la UCL y contó con financiación del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención Médica y de Google. Después de varios años de pruebas de laboratorio, el equipo comenzó a utilizarla en intervenciones reales y ahora trabaja en la preparación de un ensayo clínico de mayor alcance.

Rhys Hibbert recuperó la visión y la energía tras la operación

La intervención permitió extirpar de forma segura la mayor cantidad posible del tumor. Hibbert aseguró que, al abrir los ojos después de la cirugía, sintió que había recuperado una visión de 360 grados y que no veía con tanta claridad desde hacía un año.

Durante las ocho semanas posteriores al procedimiento, el paciente percibió mejoras progresivas en su vista. También recuperó la energía y afirmó que desaparecieron los efectos secundarios que sufría antes de la operación. “Me ha devuelto la vida”, expresó al describir el resultado.

James Frith, ministro británico de Innovación en Salud, destacó que Hibbert pudo acceder a una cirugía que cambió su vida mediante una investigación financiada por el gobierno. Al mismo tiempo, remarcó que el uso médico de la IA debe contar con salvaguardas adecuadas y situar la seguridad del paciente como una prioridad, sin dejar de aprovechar las posibilidades que ofrece esta tecnología.

LV/ff