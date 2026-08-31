Lisa, la app que usa IA para contar “noticias a la carta” en nueve minutos

La sobreinformación es uno de los grandes problemas de la era digital. Hay más noticias que nunca, pero también más dificultades para encontrar aquellas que realmente importan. Sobre esa contradicción trabajaron dos ingenieros cordobeses, Valentín Virasoro e Iván Schahovskoy, para desarrollar Lisa, una aplicación que utiliza inteligencia artificial para convertir miles de noticias en un resumen de audio personalizado.

La propuesta es sencilla: cada usuario elige sus temas de interés y define cuánto le importa cada uno. A partir de esas preferencias, Lisa procesa la cobertura de medios argentinos e internacionales y arma un informativo diario de nueve minutos, pensado para escuchar mientras se maneja (preferentemente), se desayuna o se realiza cualquier otra actividad. La aplicación es gratuita y está disponible para iOS y Android.

La idea nació de una experiencia cotidiana de Virasoro durante una pasantía en una concesionaria de Córdoba. Su director comercial enviaba todas las mañanas un audio de entre cinco y ocho minutos con las principales novedades políticas y económicas que podían afectar al mercado automotor.

Virasoro lo escuchaba camino al trabajo y descubrió que esos pocos minutos le permitían llegar a la facultad con una ventaja concreta: podía entender y discutir cómo las decisiones económicas impactaban sobre la industria. Cuando cambió de trabajo y el audio dejó de llegar, apareció la pregunta que terminó dando origen al proyecto: si la IA podía utilizarse para resolver problemas concretos, ¿por qué no aplicarla para mejorar la manera en que las personas se informan?

Combatir la sobreinformación

En concreto, Lisa intenta resolver esa distancia entre la información disponible y la persona que necesita encontrarla, pero con una diferencia central: no busca convertirse en un nuevo medio. La aplicación procesa la cobertura más de 70 medios, cruza cómo distintas publicaciones abordaron un mismo acontecimiento y muestra siempre la fuente. Cada contenido permite acceder directamente a la nota original. “Nosotros llevamos al lector hasta la nota, y la nota es de ellos”, explicó Schahovskoy.

El corazón de Lisa es su informativo diario. Cada persona selecciona entre 12 categorías, que incluyen política, economía, deportes, tecnología y campo, y les asigna un nivel de interés de cero a cuatro. Con esa información, la inteligencia artificial determina qué noticias incluir y cómo construir el resumen.

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La aplicación suma además otras herramientas. Las últimas permite seguir los titulares que se actualizan en vivo. El asistente responde preguntas escritas o por voz y busca qué publicaron distintos medios sobre un determinado tema. Y el feed reúne las noticias más relevantes de acuerdo con los intereses particulares de cada usuario. En todos los casos, la lógica es la misma: resumir, identificar la fuente y facilitar el acceso al contenido original.

Dos ingenieros de la UCC detrás del proyecto

Virasoro y Schahovskoy son ingenieros industriales graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Compartieron cinco años de carrera y aseguran que esa experiencia fue determinante para construir la sociedad. “La sociedad no se armó solo por afinidad, sino por evidencia”, explicó Virasoro. Según relató, durante la carrera atravesaron situaciones de alta exigencia que les permitieron comprobar que podían trabajar juntos bajo presión.

El proyecto también contó con el acompañamiento de Start UCC, un programa de formación y aprendizaje experiencial de la universidad. Uno de los aprendizajes que destacan es haber separado desde el comienzo la necesidad del producto. “Aferrarnos al problema real y no a la primera idea”, resumió Schahovskoy. Para desarrollar Lisa aplicaron herramientas de análisis estadístico y procesos propios de la Ingeniería Industrial.

El inesperado salto al ranking

Lisa se publicó el 22 de agosto de 2026 y el lanzamiento tuvo una repercusión que sorprendió incluso a sus propios creadores. Según relataron, en pocos días llegó al primer puesto entre las aplicaciones más descargadas de la categoría Periodismo y Revistas de Argentina y al tercer lugar en Noticias, detrás de X y Reddit, según el ranking de App Store Argentina al 25 de agosto.

Otra versión del lanzamiento registra el crecimiento casi hora por hora: comenzó quinta en la categoría Noticias, luego pasó al tercer puesto y finalmente llegó al segundo, por debajo de X y por encima de Reddit, Substack y Google Noticias.