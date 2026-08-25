Andrew Garfield criticó a OpenAI mientras prepara su papel como Sam Altman

Andrew Garfield criticó a la empresa de inteligencia artificial OpenAI mientras se prepara para ponerse en la piel de uno de los nombres más reconocidos del mundo de la tecnología. El actor interpreta a Sam Altman, CEO de OpeiAI, Artificial la nueva película dirigida por Luca Guadagnino que reconstruye uno de los episodios más controversiales en la historia de la compañía de inteligencia artificial.

La película se centra en los acontecimientos de noviembre de 2023, cuando Altman fue despedido de manera sorpresiva de OpenAI y días después, regresó a su puesto como director ejecutivo. El episodio provocó una fuerte crisis interna y expuso las tensiones entre los principales referentes de la empresa.

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Pero el proyecto también quedó envuelto en su propia controversia. Artificial había sido adquirida para su distribución por Amazon MGM Studios, aunque el estudio decidió abandonar el proyecto después de establecer una importante alianza comercial con OpenAI.

En febrero, Amazon había anunciado una inversión de hasta 50.000 millones de dólares en la compañía de Altman, además de acuerdos vinculados al desarrollo y utilización de tecnología de inteligencia artificial. Desde Amazon explicaron que la película estaría mejor servida bajo la distribución de otro estudio.

Sam Altman, CEO de OpeiAI

Finalmente, Neon adquirió los derechos de distribución de Artificial. La compañía anunció que llevará la película a los cines durante 2026 y anticipó su intención de posicionarla en la próxima temporada de premios.

Mientras interpreta a Altman, Garfield crítica a la IA

En medio de todo este escenario aparece Garfield, quien no solo interpreta a Altam, sino que también ha expresado públicamente sus reparos frente al impacto que la tecnología tiene sobre la sociedad.

El actor habló recientemente sobre su relación con la tecnología y reconoció que incluso tiene dificultades para escapar de algunas de sus dinámicas. Garfield contó que utiliza una cuenta privada de Instagram y admitió que pasa demasiado tiempo en frente a la pantalla. También cuestionó el modo en cómo están diseñadas las redes sociales.

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Sus declaraciones adquieren otra dimensión a partir de Artificial: mientras interpreta al máximo responsable de una de las empresas que lideran la revolución de la IA, Garfield participa de una película que aborda las disputas de poder detrás de una tecnología que transformó la industria y la vida cotidiana.

El elenco se completa con Monica Barbano, quien interpreta a Mira Murati, exdirectora de la tecnología de OpenAI; Yura Borisov, como Ilya Sutskever e Ike Barinholtz, quien interpreta a Elon Musk. La película fue escrita por Simon Rich y dirigida por Guadagnino conocido por películas como Call Me by Your Name y Challengers.

Por ahora, Artificial no cuenta con fecha exacta de estreno anunciada. Sin embargo, después de atravesar el conflicto con Amazon y encontrar distribuidora, el filme de prepara para llegar a los cines durante este año y convertirse en una de las producciones que buscará instalar en Hollywood el debate sobre el poder de la IA.

SC/DS/BGD