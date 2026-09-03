Caída masiva de las plataformas de inteligencia artificial: ChatGPT, Claude y Grok registraron severas fallas en simultáneo

Las principales plataformas de inteligencia artificial generativa a nivel global experimentaron una masiva caída durante la mañana de este jueves. El colapso afectó a servicios de referencia como ChatGPT, Claude y Grok, dejando fuera de servicio a millones de usuarios en diversos países de América y Europa.

La interrupción del servicio comenzó a registrarse en la mañana y se extendió a lo largo de varias horas. Ingresar a las plataformas se volvía dificultoso, y al entrar existían errores de carga persistentes y bloqueos de interfaces de texto.

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Las alertas de fallas crecieron de manera exponencial en naciones como Estados Unidos, España, México, Colombia y Argentina. En la mayoría de los casos, los problemas se manifestaron al intentar enviar un mensaje o iniciar sesión.

En el caso de la firma OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, las fallas también impactaron en su herramienta de programación Codex y en sus aplicaciones para dispositivos móviles. Los servidores de la compañía mantuvieron la leyenda de procesamiento cargando antes devolver mensajes de error.

Mediante un breve comunicado técnico, la empresa señaló "problemas y errores graves". Al mismo tiempo, indicó que comenzó a implementar medidas de mitigación para supervisar la paulatina restauración de los sistemas afectados.

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Por su parte, la compañía Anthropic, creadora de la familia de modelos Claude, notificó errores elevados en sus distintas versiones del sistema, incluyendo sus modelos Opus y Mythos.

El bot de Grok, perteneciente a la firma SpaceXAi, sufrió un pico marcado de desconexiones que impidió utilizar sus funciones automatizadas. La falla paralizó su versión de aplicación independiente como el servicio integrado en la plataforma de la red social X

Según detalló Clarín, en Argentina, cerca del 90% de los reportes apuntaron directamente a la caída de los servidores centrales distribuidos en el exterior.

BGD/ML