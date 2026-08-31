En RDC analizaron las nuevas exigencias de Bruselas para ChatGPT y el alcance de la regulación europea

Bruselas decidió someter a ChatGPT a nuevas obligaciones regulatorias debido al enorme alcance de la plataforma, que registra alrededor de 159 millones de usuarios mensuales. La medida busca reforzar el control sobre los riesgos asociados al uso masivo de la inteligencia artificial. “Bruselas dice que tiene cuatro meses para ponerse al tanto con la normativa”, explicó Juan Luis Francia en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El periodista destacó que, por su volumen de usuarios y sus características, ChatGPT queda alcanzado por un conjunto de exigencias vinculadas a la regulación europea de los servicios digitales. “El servicio europeo que regula este tipo de comunicaciones le impone una serie de obligaciones”, señaló.

Entre ellas aparecen auditorías independientes para evaluar posibles contenidos ilegales, los efectos de estas herramientas sobre el bienestar físico y mental de los usuarios y la protección de derechos fundamentales.

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ChatGPT, elecciones y seguridad pública bajo la lupa europea

La regulación también contempla el impacto de la inteligencia artificial sobre cuestiones especialmente sensibles para las democracias europeas. “Toda esta panoplia de aspectos tienen que ser tenidos en cuenta por ChatGPT”, afirmó Francia.

Entre los controles se encuentra el análisis de “la influencia sobre los procesos electorales y sobre la seguridad pública”, además de la utilización que los usuarios hacen de estas herramientas.

Francia también destacó una particularidad de ChatGPT frente a otras plataformas: su capacidad para interactuar en tiempo real y permitir búsquedas de información en internet. “Ha sido calificado también como un explorador, no solo como inteligencia artificial, porque interactúa en tiempo real y vos podés buscar allí información en la red”, explicó.

La decisión se inscribe en una estrategia europea que ya derivó en sanciones económicas contra grandes plataformas tecnológicas.

Europa y Estados Unidos, en una disputa por el control digital

La Unión Europea ya aplicó multas millonarias por incumplimientos de sus normas digitales. Según Francia, entre los casos se encuentran AliExpress, con una sanción de 550 millones de euros, y X, la red social de Elon Musk, que recibió una multa de 120 millones de euros. “Recordemos que en Europa se han establecido multas importantes a las plataformas que violan la normativa europea”, remarcó.

El conflicto trasciende a las empresas y adquiere una dimensión geopolítica. El gobierno de Donald Trump cuestionó en distintas oportunidades las sanciones europeas contra compañías estadounidenses. “Es un poco la pulseada que hay en este tema”, sintetizó Francia.

Y agregó que Washington incluso ha utilizado sanciones contra personalidades europeas en un intento por “amedrentar o limitar el control de Europa sobre las plataformas y redes sociales estadounidenses”.