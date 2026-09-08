Las fotografías con peinados voluminosos, prendas de colores intensos, luces de neón y fondos de estudio regresaron a las redes sociales de la mano de la inteligencia artificial. El nuevo trend propone descubrir cómo luciría una persona en los años 80 mediante la transformación de una imagen actual con ChatGPT.

La tendencia, conocida como “Cómo te verías en los 80”, ganó visibilidad en TikTok, Instagram y Facebook gracias a retratos que imitan las sesiones fotográficas realizadas durante aquella década. La propuesta combina la nostalgia por la estética retro con las posibilidades de edición y generación de imágenes de la IA.

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Aunque el resultado puede parecer producto de un filtro automático, el proceso requiere subir una fotografía y proporcionar una instrucción detallada. La precisión del pedido es clave para indicarle a la herramienta qué características debe conservar y cuáles puede modificar.

En qué consiste el trend de los 80 con ChatGPT

El desafío consiste en utilizar una fotografía reciente como referencia para crear un retrato inspirado en los estudios fotográficos de mediados de los años 80. La imagen generada incorpora elementos característicos de la época, como hombreras, camperas de jean o cuero, maquillaje marcado, cabello con volumen y escenarios iluminados con tonos azules, rosas y violetas.

Uno de los objetivos principales es conservar la identidad visual de la persona retratada. Por eso, el prompt debe especificar que se mantengan los rasgos faciales, la expresión y las características reconocibles del rostro, mientras se transforman el vestuario, el peinado, la iluminación y la ambientación.

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Sin embargo, ninguna instrucción garantiza una reproducción completamente idéntica. Los modelos de inteligencia artificial pueden introducir pequeñas modificaciones en la cara, las manos, el cabello o los accesorios. Si eso sucede, el usuario puede solicitar una nueva versión o pedir que se corrija únicamente el detalle que no quedó como esperaba.

Cómo hacer una foto de los años 80 con ChatGPT

Para participar del trend, primero hay que ingresar a ChatGPT y comenzar una nueva conversación. Después, se debe seleccionar la opción para adjuntar archivos y cargar una fotografía desde el teléfono o la computadora.

La documentación oficial explica que ChatGPT permite subir una imagen existente y describir mediante texto las modificaciones deseadas. También se puede editar una zona específica o pedir el cambio directamente desde la conversación. La función está disponible en la versión web y en las aplicaciones para iOS y Android, aunque ciertas opciones pueden variar según la cuenta y la plataforma.

Una vez cargada la fotografía, hay que copiar el prompt, enviarlo y esperar a que la herramienta genere la nueva imagen. El procesamiento puede demorar algunos minutos dependiendo de la complejidad del pedido.

El prompt viral para hacer el trend de los 80

Este es el texto que se puede copiar y pegar después de adjuntar la fotografía:

Convierte esta fotografía en un retrato hiperrealista de estudio tomado en 1986. Conserva mis rasgos faciales, mi expresión y mi identidad, sin modificar la forma de mi rostro. Cambia el peinado por un estilo característico de los años 80 y utiliza ropa auténtica de esa década. Ubícame en un estudio fotográfico con rayos láser, degradados en tonos azules y rosas, iluminación suave de glamour y colores vibrantes. Agrega un ligero grano de película Kodak y una apariencia de fotografía analógica de alta calidad. El resultado debe parecer una fotografía real tomada en los años 80, no una ilustración ni una caricatura.

Para obtener una imagen horizontal, vertical o cuadrada, se puede agregar al final: “Genera la fotografía en formato horizontal 16:9”, “en formato vertical 9:16” o “en formato cuadrado 1:1”. ChatGPT también permite seleccionar o solicitar distintas relaciones de aspecto.

Qué fotografía conviene utilizar

La calidad de la imagen original influye directamente en el resultado. Lo recomendable es escoger una fotografía nítida, bien iluminada y sin filtros que cambien la estructura del rostro.

Para aumentar las posibilidades de obtener un retrato realista, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:

Utilizar una fotografía en la que el rostro aparezca de frente o ligeramente de perfil. Elegir una imagen con buena iluminación y resolución. Evitar anteojos de sol, sombreros o elementos que oculten parte de la cara. No utilizar filtros de belleza que modifiquen los ojos, la nariz o la mandíbula. Procurar que no haya demasiadas personas en la fotografía. Indicar expresamente que la imagen debe ser realista y no una caricatura. Por qué el prompt es importante para conseguir un resultado realista.

El prompt viral funciona porque no se limita a pedir una “foto con estilo de los 80”. La instrucción define el año de referencia, el tipo de fotografía, los colores, la iluminación, el vestuario y la textura final.

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También establece una separación entre los elementos que deben mantenerse y aquellos que pueden cambiar. El rostro y la expresión funcionan como referencia, mientras que el peinado, la ropa y el escenario quedan abiertos a la interpretación de la inteligencia artificial.

La incorporación de expresiones como “retrato hiperrealista”, “fotografía analógica”, “iluminación de estudio” y “grano de película” ayuda a diferenciar el resultado de una ilustración digital. Cuanto más claro y específico sea el pedido, mayor será el control sobre la estética final.

Cómo personalizar la foto ochentera

Después de generar la primera versión, el usuario puede continuar la conversación y pedir modificaciones puntuales sin tener que comenzar desde cero. Por ejemplo, puede solicitar un peinado menos voluminoso, otra combinación de colores o una vestimenta diferente.

Algunas alternativas para personalizar el resultado son:

“Cambia la ropa por un traje elegante con hombreras”. “Agrega una campera de cuero negra y una camiseta estampada”. “Convierte el fondo en una discoteca de 1987 con luces de neón”. “Recrea una fotografía escolar estadounidense de 1985”. “Utiliza una estética de estrella de televisión de los años 80”. “Mantén el rostro y reemplaza únicamente el fondo”. “Haz que parezca una fotografía familiar tomada en 1989”.

También se puede cambiar el año para aproximarse a distintas etapas de la década. Una imagen inspirada en 1982 puede tener una estética diferente de otra ambientada en 1988, especialmente en el vestuario, el maquillaje, los colores y los peinados.

Qué hacer si ChatGPT cambia demasiado el rostro

Si la primera imagen no conserva suficientemente la identidad, se puede responder con una corrección precisa: “Mantén la composición, pero recupera los rasgos faciales de la fotografía original” o “No cambies la forma de los ojos, la nariz ni la sonrisa”.

Cuando el problema afecta solamente una zona, el editor permite seleccionarla y describir el cambio requerido. OpenAI advierte que las selecciones no siempre son exactas y que una modificación puede extenderse más allá del área marcada, por lo que podrían ser necesarios varios intentos.

Para lograr una mayor coherencia también es recomendable realizar una modificación por vez. Pedir simultáneamente cambios en el rostro, la ropa, el fondo, la postura y la iluminación puede hacer que el resultado se aleje de la fotografía original.

Privacidad: qué tener en cuenta antes de subir una foto

Antes de participar del trend, es importante revisar qué información aparece en la imagen. Se aconseja evitar fotografías que muestren documentos, domicilios, patentes, credenciales laborales, datos médicos o cualquier elemento personal que no sea necesario para crear el retrato.

También conviene contar con autorización antes de subir imágenes de otras personas, especialmente cuando se trata de niños o adolescentes. La diversión del trend no elimina la necesidad de utilizar las herramientas de inteligencia artificial de manera responsable.

LV/ff