Cuándo dejar de utilizar la IA cosmética en las empresas y empezar a lograr ventajas cuánticas

La carrera cuántica empieza hoy, en la forma en que una empresa organiza sus datos y usa la inteligencia artificial dentro de su operación.

Durante las últimas décadas, las compañías exhibieron su modernización mediante señales visibles. Primero fue la página web. Después, la aplicación móvil. Ahora basta con comprar algunas licencias de inteligencia artificial, lanzar un piloto y pegar el logo de una Big Tech en una presentación para anunciar que la transformación está en marcha.

La escena resulta familiar: el software está contratado, la presentación circula en congresos y el piloto ocupa una diapositiva del PowerPoint correcto. Al mismo tiempo, la información permanece repartida entre planillas, correos, sistemas incompatibles y carpetas que dependen de una sola persona. Esa es la IA cosmética. Genera una percepción de avance sin modificar la capacidad de la empresa para actuar.

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La adopción profunda empieza cuando la inteligencia artificial recibe datos confiables, interviene en un proceso concreto, participa de una decisión, deja registro y funciona bajo supervisión humana. Ahí la tecnología se convierte en infraestructura. Esa experiencia prepara a la organización para incorporar, cuando corresponda, computación cuántica.

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El laberinto corporativo

Una empresa se parece a un laberinto. Cada pasillo representa una alternativa: una ruta logística, una secuencia de producción, una combinación de precios o una decisión de inversión. La inteligencia artificial ayuda a dibujar ese mapa, detectar patrones y recomendar recorridos. Para hacerlo necesita conocer las paredes y los callejones sin salida. La computación cuántica procesa ciertas clases de problemas mediante qubits y fenómenos como la superposición, el entrelazamiento y la interferencia. Su ventaja potencial aparece frente a cálculos con una cantidad de combinaciones que vuelve insuficiente la capacidad clásica. Esa potencia sirve para problemas específicos; cada aplicación deberá justificar su costo y su complejidad.

En logística, podría mejorar el análisis simultáneo de rutas, cargas, horarios, clima y consumo de combustible. En energía, podría combinar variables geológicas, operativas y de demanda. Son actividades donde una mejor aproximación puede reducir costos, anticipar fallas y elevar la calidad de las decisiones.

Pero una mayor capacidad de cálculo también multiplica las consecuencias de una mala arquitectura de información. Si mantenimiento registra la temperatura de una turbina en una planilla, finanzas calcula el costo de una parada en otro sistema y operaciones trabaja con una tercera fuente, la empresa posee los datos y carece de una visión integrada. Poner computación avanzada sobre esa estructura equivale a instalar un motor de Fórmula 1 en un auto con las ruedas desinfladas. También puede significar procesar basura a velocidad cuántica.

Datos, IA y recién después cuántica

Facundo Díaz vino a TeorIA, el stream de Perfil donde analizamos cómo la IA está cambiando industrias enteras, y nos explicó cómo sería la hoja de ruta para aplicar computación cuántica a los negocios:

Datos: identificar, limpiar, estandarizar y conectar la información crítica. Inteligencia artificial: usar esa base para predecir, automatizar y mejorar decisiones. Computación cuántica: aplicarla únicamente en problemas cuya complejidad la justifique.

El orden importa porque cada etapa desarrolla capacidades para la siguiente. Los equipos aprenden a formular problemas, medir resultados, supervisar modelos y corregir errores. La dirección descubre qué decisiones pueden automatizarse, cuáles requieren criterio humano y qué información sostiene cada proceso. Una organización que todavía pregunta “¿qué prompt tengo que usar?” necesitará bastante trabajo antes de operar un sistema cuántico. Limpiar datos, además, supera ampliamente la tarea de corregir nombres o eliminar duplicados. Implica establecer una fuente confiable, definir responsables, registrar el origen de la información y conectarla con el momento en que se toma una decisión. Para un directorio, esto forma parte del diseño del negocio.

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La dimensión estratégica ya llegó a esa misma mesa. Las grandes potencias financian investigación, protegen cadenas de suministro y condicionan el acceso a tecnologías sensibles. La nube podrá acercar capacidad cuántica a las empresas, aunque el acceso dependerá de proveedores, regulaciones y prioridades definidas fuera de América Latina. También está en juego la seguridad. Una máquina cuántica suficientemente potente podría vulnerar algunos de los sistemas criptográficos que hoy protegen transacciones, contratos, comunicaciones y propiedad intelectual. La estrategia conocida como harvest now, decrypt later consiste en capturar información cifrada ahora para descifrarla cuando exista la capacidad técnica. Revisar activos críticos y planificar la migración hacia criptografía post cuántica ya merece espacio en la agenda del directorio.

Argentina cuenta con científicos, ingenieros, universidades y empresas capaces de participar. La oportunidad exige vincular ese conocimiento con problemas productivos, infraestructura y protección de datos. La preparación puede empezar mañana con un ejercicio simple: elegir una decisión importante y rastrear toda la información que la alimenta. Ahí aparecerán las planillas aisladas, los datos duplicados, los sistemas que no se hablan y los criterios alojados en la cabeza de una sola persona. Ese mapa revela el verdadero nivel de preparación tecnológica de la empresa. El reloj cuántico ya empezó a andar y cada proceso que sigue atrapado en una planilla aislada es un palo en la rueda.