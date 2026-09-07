Geoffrey Hinton, el "padrino de la IA", advirtió que los sistemas superinteligentes podrían conducir a la extinción humana

El Premio Nobel de Física Geoffrey Hinton, reconocido como "el padrino de la Inteligencia Artificial", lanzó una advertencia sobre los avances de los sistemas informáticos. El especialista británico-canadiense sostuvo que la evolución hacia modelos superinteligentes plantea un peligro real de extinción de la humanidad.

El controvertido pronóstico formulado por el experto estima entre un 10% y un 20% de probabilidades de que la tecnología provoque el fin de la especie humana en los próximos 30 años. Hinton justificó sus estimaciones debido a la velocidad inesperada de desarrollo que mostraron los algoritmos.

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En sus declaraciones públicas, el investigador subrayó que el problema central radica en que la humanidad jamás interactuó con entidades más inteligentes que ella misma. Frente a este escenario, Hinton reclamó que los gobiernos adopten medidas de forma inmediata. Instó a las autoridades regulatorias a imponer límites estrictos e intervenciones estatales.

El científico arremetió contras las gigantes tecnológicas que promueven la expansión ilimitada amparándose en el libre mercado. Para Hinton, sostener que la "mano invisible del mercado" resolverá la amenaza es un grave error estratégico.

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Para explicar el rol de Estado, el investigador apeló a una analogía gráfica sobre la industria automotriz. Hinton argumentó que la innovación funciona como el acelerador de un vehículo, mientras que la regulación gubernamental representa el volante.

Las alarmas del científico se encendieron cuando comprobó que los modelos de lenguaje avanzados no se limitan a replicar datos estadísticos. Los sistemas actuales comprenden efectivamente los conceptos semánticos y abstractos que manejan.

El pionero informático recordó las razones de su renuncia a la vicepresidencia de Google en 2023. Aquella dimisión tuvo como objetivo central adquirir la libertad absoluta de voz para alertar la opinión pública sobre la materia crítica que ayudo a crear.

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Para Hinton, el panorama global se complica por la intensa competencia geopolítica y comercial. Muchas empresas se resisten a la implementación de frenos regulatorios argumentando el peligro de perder terreno frente a China u otros competidores internacionales.

En la visión del científico de 78 años, la humanidad aún retiene el poder de diseñar la orientación ética de sus creaciones. Sin embargo, el margen de acción se reduce con velocidad pasmosa.