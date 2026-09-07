Comscore desarma sus operaciones en Latinoamérica y España tras un drástico plan de ajuste global

La empresa Comscore, histórica referente en la medición de audiencias digitales, comenzó el desmantelamiento de sus operaciones en Latinoamérica y España en una decisión enmarcada en un agresivo plan de ajuste global anunciado a comienzos de agosto, destinado a achicar la plantilla de personal y concretar una "racionalización" de su presencia comercial internacional.

Pese al repliegue operativo en la región, la firma estadounidense aseguró que continuará ofreciendo sus servicios para los clientes latinoamericanos.

Pero la drástica reducción de la estructura local provocó una inmediata reacción en cadena entre los principales medios. Varios publishers ya dejaron de utilizar la medición de la plataforma, fundamentando la postura en el vaciamiento operativo de la medidora en la región.

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Comscore: descalabro financiero e incertidumbre en el mercado europeo

El impacto del repliegue de Comscore resultó especialmente severo en España.

Apenas un mes antes del anuncio del ajuste, la entidad AIMC había elegido a la compañía para convertirse nuevamente en el medidor recomendado de audiencias digitales a partir de 2027, un acuerdo cuyo futuro quedó sumido en la incertidumbre.

Las cifras del balance corporativo explican la urgencia de recortes. Durante el segundo trimestre de 2026, los ingresos de Comscore cayeron 11,3% interanual, mientras que su beneficio bruto se desplomó de 8,9 millones de dólares a tan solo 1,3 millones de dólares.

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Con la reestructuración de su plantilla y la retirada de mercados internacionales, la dirección ejecutiva de la firma proyecta alcanzar un ahorro de entre 20 y 25 millones de dólares anuales para estabilizar las cuentas globales.

El repliegue de la compañía deja un profundo vacío operacional para medios, agencias publicitarias y anunciantes, que durante más de dos décadas utilizaron a la plataforma como una "moneda común" para validar audiencias y definir pautas comerciales.

El fin del ranking unificado

A partir de este nuevo panorama, cada medio de comunicación tenderá a exhibir sus propios datos de rendimiento extraídos de herramientas como Google Analytics. La dificultad radica en que métricas privadas de este tipo no resultan necesariamente comparables entre diferentes plataformas informativas.

La pérdida de centralidad de los rankings de Comscore amenaza además con neutralizar una práctica extendida en el sector: la compra de tráfico web destinada exclusivamente a escalar posiciones en las clasificaciones mensuales de la medidora.

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Estar ubicado en los primeros puestos del ranking garantizaba valor comercial y empujaba a numerosas empresas de medios a destinar elevados presupuestos publicitarios para sostener artificialmente sus volúmenes de visitas.

Esta transformación del negocio podría perjudicar directamente a gigantes tecnológicos como Google, uno de los principales receptores de la pauta publicitaria invertida por los medios para captar tráfico.

ds/mss