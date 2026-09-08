En medio del fuego cruzado por la fuerte caída de Argentina en los resultados de las pruebas PISA, la pedagoga y ex secretaria de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós, pateó el tablero del debate público. Lejos de sumarse al “coro de lamentos” por las estadísticas internacionales que dejaron expuesto al 76% de los alumnos locales por debajo de los requerimientos mínimos en matemáticas, la intelectual relativizó el peso de la evaluación. A su vez, lanzó una dura advertencia sobre el avance de las nuevas tecnologías en el aula y apuntó directamente contra los discursos que estigmatizan la figura del docente en el país.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la referente educativa definió a los exámenes internacionales como una herramienta "estrictamente cuantitativa" que mide con la misma vara a un estudiante de Filipinas, de Nueva York o de Catamarca. Para graficar las fallas del sistema evaluador, planteó un escenario incómodo: “¿Los jóvenes repartidores de pedidos por aplicaciones usan o no su pensamiento cuantitativo? Es más: ¿usan mejor o peor los cálculos que los chicos de clase media o media-alta?”. Desde su perspectiva, las pruebas responden al lenguaje y los estándares de los organismos globales, dejando completamente afuera realidades complejas como el bilingüismo regional o la profunda crisis social de América Latina.

Para Puigrós, las pruebas no consideran las diversas y complejas realidades de los alumnos

Sin embargo, Puiggrós no esquivó la crítica sobre la coyuntura local y advirtió que la calidad del sistema empeoró, apuntando los cañones hacia la falta de Estado. "No hay capacitación docente gubernamental y existe una gran confusión porque no hay una directiva nacional. Hoy no hay Ministerio de Educación", sentenció la pedagoga. En ese vacío, destacó el rol gremial, asegurando que en la actualidad la única formación continua que reciben los maestros para poder pasar del mundo analógico al digital "es la que están dando los sindicatos en cada provincia", con excepciones como el caso de Córdoba, que mantiene una política de Estado en la materia.

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El otro gran eje de la discusión pasó por la irrupción de las pantallas y la inteligencia artificial en los colegios. Frente a las medidas restrictivas implementadas en distintos países (e incluso recientemente en distritos progresistas como Nueva York), la escritora fue tajante al calificar esas políticas como un acto de "ingenuidad increíble" que, además de inútil, resulta profundamente dañino para el desarrollo de las nuevas generaciones.

“Prohibir el uso de celulares y de la inteligencia artificial es prohibir a los chicos, a los adolescentes y a los docentes que sigan el curso de la historia”, argumentó. Para entender este pánico actual a las pantallas, la pedagoga trazó un paralelismo histórico con el revuelo que provocó la invención de la imprenta siglos atrás. En ese sentido, advirtió que aislar a los alumnos de las herramientas de su época es, lisa y llanamente, "renunciar a la educación". La gran contradicción, subrayó, es que el sistema elige castigar a los chicos dejándolos afuera del mundo digital, en lugar de exigirle regulaciones a las corporaciones tecnológicas que operan sin ningún tipo de control estatal.

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El discurso ideológico contra los docentes

Para el cierre, la pedagoga apuntó directo contra la campaña de desprestigio que sufren los maestros. Según Puiggrós, no es un fenómeno nuevo, pero hoy se fogonea directamente desde las altas esferas del Estado. "Es una postura de la derecha conservadora que manda a sus hijos a escuelas privadas", disparó, y fue al hueso del problema: detrás de la descalificación se esconde "el mezquino interés" de no querer pagar impuestos para sostener la educación pública y gratuita.

Lejos de reducir el conflicto a una simple paritaria, la ex funcionaria lo definió como una disputa puramente ideológica. Para la escritora, lo que realmente le quita el sueño a los sectores conservadores es la libertad que manejan los maestros una vez que cierran la puerta del aula y se quedan a solas con los alumnos. Por eso el blanco perfecto son los gremios: "El odio de la derecha es contra los sindicatos docentes en particular", sentenció.

Para rematar, marcó un fuerte contraste entre la agresividad de los discursos oficiales y la trinchera escolar diaria. Mientras desde el Gobierno, "empezando por el Presidente de la Nación", se usan expresiones públicas que dejan mucho que desear a nivel cultural, Puiggrós destacó que los docentes siguen sosteniendo la escuela. Contra viento, marea y desfinanciamiento, remarcó que son los maestros quienes se sientan a planificar y hasta se animan a exprimir la inteligencia artificial para enriquecer sus clases.

TC