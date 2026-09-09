"Roma no paga traidores": el mensaje de Milei tras el triunfo de Nicolás Pino en la Sociedad Rural

El presidente Javier Milei reaccionó este miércoles al resultado de las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) con un mensaje que volvió a exhibir las tensiones internas que atravesó la entidad durante la campaña. Tras la reelección de Nicolás Pino frente a su vicepresidente, Marcos Pereda, el mandatario utilizó las redes sociales para celebrar la victoria del dirigente ruralista y dejar una frase con fuerte contenido político: "Roma no paga traidores".

El mensaje fue publicado en su cuenta de X pocos minutos después de conocerse el triunfo de Pino, quien continuará al frente de la SRA hasta 2028. "ROMA NO PAGA TRAIDORES. Felicitaciones Nicolás...!!!", escribió Milei al compartir la noticia de la reelección. La frase fue interpretada como una referencia directa a Pereda, con quien Pino mantenía desde hace meses una disputa pública por la conducción de la entidad agropecuaria.

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La relación entre el Presidente y el titular de la Sociedad Rural se remonta a los años previos a la llegada de Milei a la Casa Rosada. Ambos construyeron un vínculo de confianza cuando el libertario iniciaba su carrera política y, desde entonces, Pino se convirtió en uno de los dirigentes del sector agropecuario con mayor acceso al Gobierno. Además de mantener diálogo frecuente con funcionarios del área económica, en las últimas horas el ruralista también pasó por la Casa Rosada, donde mantuvo un encuentro informal con el asesor presidencial Santiago Caputo, según trascendió.

El respaldo público de Milei llegó luego de una elección que puso fin a una de las disputas internas más intensas que atravesó la Sociedad Rural en los últimos años. Aunque durante la campaña el Presidente evitó involucrarse de manera explícita, su cercanía con Pino era conocida dentro de la entidad y había alimentado especulaciones sobre un eventual apoyo político al oficialismo ruralista.

Nicolás Pino le ganó la interna a Pereda Born y fue reelecto al frente de la Sociedad Rural Argentina

Más temprano, antes de pronunciarse sobre la elección en la SRA, Milei encabezó la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", en el barrio porteño de Palermo. El acto se realizó tras la restitución del sable corvo del Libertador y fue utilizado por el mandatario para volver a reivindicar la figura de José de San Martín y vincularla con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

"Estamos haciendo honor al general San Martín", sostuvo el Presidente durante la ceremonia, en la que insistió con el valor simbólico del sable corvo y su incorporación al patrimonio histórico del Regimiento de Granaderos. Horas más tarde, ya desde las redes sociales, volvió a ocupar el centro de la escena con un mensaje que combinó una felicitación a Nicolás Pino con una frase que rápidamente reavivó la lectura política sobre la interna de la principal entidad del campo.