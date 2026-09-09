Bausili reveló que el oro del BCRA está en Suiza y se cruzó con la oposición: “Parece atractivo armar una conspiración”

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reveló este miércoles ante el Senado qué ocurrió con parte de las reservas en oro de la entidad que habían sido trasladadas fuera del país. Durante la discusión de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el funcionario confirmó que los lingotes fueron enviados en 2024 y que actualmente se encuentran depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS), en Suiza. La precisión surgió en medio de los cuestionamientos de la oposición por el destino de las reservas y de los pedidos de información realizados sobre la operación.

Bausili explicó que el traslado respondió a una oportunidad que se presentó en el mercado y que permitió mejorar la calidad de los lingotes a un costo menor al habitual. Según detalló, en ese momento existía una alta demanda por lingotes de oro y, como consecuencia, se habían reducido los costos de aceptación de piezas antiguas o consideradas de menor calidad. Para el titular del Central, esas condiciones hacían conveniente aprovechar la situación para transformar parte de esas reservas en oro de mayor calidad.

“En el mercado, cuando hay más o menos escasez, ese costo se achica o agranda. A nosotros se nos dio que había alta demanda por lingotes de oro y, en ese contexto, se bajaron costos de aceptación de lingotes viejos de menor calidad”, explicó Bausili durante su exposición ante los senadores.

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A partir de esa situación, sostuvo que para el Banco Central resultaba conveniente realizar la operación en ese momento y aprovechar un costo inferior al histórico. “Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo más bajo que el histórico convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta”, señaló. En ese punto de su exposición, el funcionario confirmó también dónde se encuentran actualmente los lingotes: “Se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando”.

La explicación de Bausili se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos de la oposición sobre la información disponible respecto del movimiento de las reservas de oro. La senadora Juliana Di Tullio volvió a plantear el tema durante el debate y advirtió incluso con la posibilidad de avanzar con una denuncia penal contra el titular del Banco Central por la falta de respuesta a pedidos de información vinculados con el destino de los lingotes.

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Frente a esos cuestionamientos, Bausili rechazó que detrás del traslado hubiera algún tipo de maniobra irregular y cuestionó las interpretaciones que, según planteó, alimentaron las sospechas sobre el destino del oro. “Parece atractivo armar conspiración o novela”, respondió el funcionario ante los senadores, en una de las intervenciones más tensas de su exposición.

El presidente del Banco Central aseguró además que los movimientos fueron auditados y documentados, y buscó de esa manera despejar las dudas planteadas durante el debate sobre la operación. Su explicación apunta a presentar el traslado no como una salida definitiva de las reservas, sino como una operación destinada a modificar la calidad de los lingotes y aprovechar condiciones favorables del mercado, con el oro actualmente depositado en el BIS.

De esta manera, Bausili dio ante el Senado una precisión que hasta ahora había sido uno de los principales puntos de discusión en torno a las reservas: parte del oro del Banco Central que fue trasladado en 2024 permanece actualmente en Suiza, depositado en el Banco Internacional de Pagos, según informó el propio titular de la entidad.