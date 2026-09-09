Falta de acuerdo por las pymes: se suspendió la sesión del Senado que iba a debatir la nueva Ley de Biocombustibles

La falta de consenso sobre el rol que tendrán las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el mercado de los biocombustibles frustró este jueves el tratamiento de la nueva ley en el Senado. El oficialismo no logró reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa y decidió suspender tanto la sesión prevista como la reunión de Labor Parlamentaria, según confirmaron fuentes legislativas.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen de mayoría en comisiones, busca reemplazar el esquema vigente por otro con mayor competencia entre productores y una progresiva liberalización del mercado. Entre sus principales cambios, eleva los porcentajes de corte obligatorio: el bioetanol que se mezcla con las naftas pasaría del 12% al 15% en el plazo de un año, mientras que el biodiésel incorporado al gasoil subiría hasta el 10%.

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Sin embargo, el aumento de los porcentajes de mezcla no fue el punto que trabó la discusión. Las diferencias aparecieron en torno a cómo se distribuirá ese mercado adicional y, especialmente, qué lugar conservarán las pymes frente a las grandes empresas agroexportadoras.

El dictamen establece que las pymes no integradas mantendrán una cuota protegida para abastecer el mercado interno de biodiésel, aunque esa participación se irá reduciendo de manera gradual hasta 2036. A medida que ese cupo disminuya, el volumen restante será adjudicado mediante licitaciones abiertas, un mecanismo que permitirá competir a las grandes plantas integradas vinculadas a los principales grupos exportadores de granos.

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Ese esquema despertó fuertes cuestionamientos entre las pymes del interior del país, sobre todo en provincias como Santa Fe, donde advierten que la apertura del mercado podría terminar concentrando la producción en un puñado de grandes jugadores. Esos reparos también se reflejaron en el plano político: varios senadores de provincias productoras no terminaron de respaldar la iniciativa y el oficialismo quedó lejos de garantizar la mayoría necesaria para llevar el proyecto al recinto.

Además de la ley de Biocombustibles, la sesión tenía previsto tratar el acuerdo para el traspaso de competencias judiciales de la órbita nacional a la Ciudad de Buenos Aires y una serie de pliegos para la designación de jueces del fuero penal económico. Por el momento, las autoridades de la Cámara Alta no definieron una nueva fecha para retomar el debate.