La jugada "malvinera" de Santiago Caputo agita a un Congreso que Milei necesita bajo control

El Gobierno de Javier Milei enfrenta esta semana un tablero legislativo cargado de urgencias. El Presupuesto 2027, exigido por el FMI como condición de sostenibilidad fiscal, y la reforma política orientada a suspender las PASO ocupan el centro de la escena. Ambas iniciativas necesitan acuerdos amplios, algo que el oficialismo todavía no logra construir con solidez.

En ese contexto, la irrupción de la agenda malvinera, promovida puertas adentro por Santiago Caputo, añadió una variable que en la Casa Rosada deberán saber administrar en momentos en los que los sondeos dan a Milei a la baja y la agenda del "ajuste" evidencia desgaste.

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Quórum forzado y un debate que llegó para quedarse

La sesión convocada por la oposición para este miércoles en la Cámara de Diputados dejó al oficialismo sin margen de maniobra. Ante la imposibilidad de dar de baja la convocatoria, los libertarios debieron resignarse a dar quórum, una postal que resume las dificultades del bloque libertario para abordar temas sensibles, como la morosidad de las familias o la discapcidad.

Según pudo saber PERFIL, en esta primera instancia el tema Malvinas quedaría relegado a un lugar secundario, detrás de los expedientes vinculados a la moratoria para morosos y al financiamiento de discapacidad, ambos con mayor urgencia social y política instalada.

Sin embargo, varias voces de la oposición ya advierten que la cuestión no se agotará en una sola sesión.

El peronismo mueve piezas en ambas cámaras

En el Senado, el bloque Convicción Federal, integrado por tres legisladores peronistas, presentó un proyecto para crear una comisión bicameral abocada a la temática Malvinas. Se trata de un bloque reducido, con escasa capacidad para instalar temas por sí solo, pero su cercanía con el oficialismo le otorga a la iniciativa un valor simbólico que no pasó inadvertido entre los despachos libertarios.

El otro frente se abre en Diputados, donde Guillermo Michel, referente en materia tributaria dentro de la bancada peronista, impulsa la eliminación de beneficios impositivos para empresas británicas radicadas en la Argentina, conocidos en la jerga parlamentaria como el mecanismo de "doble imposición". La iniciativa apunta directamente a un punto sensible de la relación económica bilateral con el Reino Unido.

Otros de los temas para los que el peronismo presionará, es para que se incluya la cuestión pesquera en las sanciones a las empresas que operan en Malvinas, y no solo a las relacionadas con el petróleo.

Gobernadores, encuestas y una base sin refuerzo estadounidense

El escenario se completa con un mapa de gobernadores en pleno reacomodamiento y con mediciones de opinión pública que Caputo sigue de cerca, en un momento en que la imagen del Presidente muestra una tendencia declinante. Esa combinación alimenta las condiciones para que la agenda malvinera derive en discursos de alto voltaje y en reclamos de fondos, en particular para la base naval de Tierra del Fuego, que no contará con asistencia de Estados Unidos, tal como lo reconoció el propio Adrián Ravier en conferencia de prensa.

El desenlace de esta ecuación, entre gobernabilidad y simbolismo patriótico, quedará en manos de un Congreso que deberá decidir cuánto espacio le abre a un debate que empieza a mostrar señales de instalarse en la agenda de los próximos meses en el plano legislativo, pero que sin embargo mostró un rápido declive en las conversación digital.