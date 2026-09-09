Diputados: la oposición sumó apoyo de aliados del Gobierno y le impuso su agenda en Discapacidad y Endeudamiento

El Congreso volvió a amanecer rodeado de vallas este miércoles. Desde las 11 de la mañana, mientras Diputados se aprestaba a debatir la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los cerca de 50 proyectos sobre endeudamiento familiar, militantes de Libres del Sur, integrantes del Foro Permanente de Discapacidad y la habitual columna de jubilados de los miércoles compartieron la Plaza del Congreso. "Las deudas son de nosotros y nosotras. Las ganancias se las llevan Galperín y los bancos", resumió la referente de Libres del Sur, Silvia Saravia. Adentro, después de varios días de maniobras para evitarlo, el bloque de La Libertad Avanza terminó bajando al recinto (a pesar de no dar quórum) y votando junto a la oposición el cronograma de comisiones que había resistido hasta último momento.

Horas más tarde, la bancada libertaria hizo circular una segunda lectura de esa votación unánime entre la prensa acreditada en el Congreso: "Una discusión de reglamento ganada por el oficialismo". El texto sostenía que la Cámara votó el cronograma "de la forma que había planteado" LLA desde el 2 de septiembre, que "no se discutieron las cuestiones de fondo" y que se logró sacar a la comisión de Presupuesto del giro de endeudamiento, de modo que "ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos". La conclusión del comunicado era categórica: "La Libertad Avanza controla las comisiones, por lo que controlará los dictámenes".

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El quórum se cerró pasadas las 12 con 135 diputados en sus bancas, seis por encima del piso reglamentario, aportados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y bloques provinciales como Argentina Federal. LLA esperó a que ese número estuviera confirmado para sentarse, y recién después hicieron su ingreso el PRO y la UCR. El emplazamiento de Discapacidad se aprobó por unanimidad, con 249 votos a favor; el de endeudamiento familiar sumó también 249 votos afirmativos y uno solo en contra, del santacruceño José Luis Garrido.

Diputados votó impulsar dictámenes sobre Emergencia en Discapacidad y Endeudamiento

Entre los cerca de 50 proyectos que ahora deberán discutirse en el plenario de Finanzas y Defensa del Consumidor hay iniciativas de distinto signo: un proyecto de Victoria Tolosa Paz (UxP) apunta contra el sobreendeudamiento de quienes cobran por ANSES a través de billeteras digitales y busca poner un techo a la tasa de interés compensatorio; otro, impulsado por Lucía Cámpora, crea una plataforma estatal para centralizar acuerdos de reestructuración entre deudores y acreedores; la izquierda propone declarar la emergencia crediticia por dos años con auditorías para eliminar intereses abusivos; y tanto Pablo Juliano como el socialista Esteban Paulón presentaron proyectos para regular a las fintech, con foco en los "patrones oscuros" de las apps de crédito y en límites a las tasas.

Ni el PRO sabe qué proyecto está armando el oficialismo

El propio jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, le advirtió a PERFIL que en su espacio están dispuestos a votar una ley que aborde tanto la morosidad como la situación del colectivo de discapacidad.

Otros legisladores de LLA fueron más allá y estimaron a este medio que presentarán un proyecto propio sobre ambos temas. Pero ese anuncio generó malestar puertas adentro de la coalición: desde los bloques provinciales aliados y hasta algunos del PRO confesaron que no están al tanto del contenido de esa iniciativa de la que ahora habla el oficialismo, pese a haber bajado al recinto para acompañar el cronograma.

Diputados: la oposición se aseguró el quórum y busca imponerle la agenda de endeudamiento familiar al Gobierno

"Están corridos de la realidad"

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le respondió a PERFIL que, más allá de la apertura de comisiones y el anuncio de proyectos propios, "no hay ningún tipo de diálogo, no nos informan nunca de nada, no sabemos qué proyecto es en el que dicen que están trabajando". Martínez fue más allá y trazó un paralelismo con otro frente abierto del Gobierno: "La palabra del gobierno no es creíble, así como todo lo anunciado por Milei sobre Malvinas, donde dicen una cosa y después hacen completamente otra".

El diputado Juan Marino, que fue el miembro informante en el debate por discapacidad, coincidió con esa lectura sobre el comunicado libertario: "Están corridos de la realidad, salieron a decir que ellos habían ganado el debate hoy cuando pasó todo lo contrario".

JD/MSS