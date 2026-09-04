El Banco Central compra menos dólares: ¿se frena la acumulación de reservas?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 27 ruedas consecutivas de compras netas de dólares, tras sumar US$ 23 millones en el mercado este viernes 4 de septiembre. Con ese resultado, la entidad superó los US$ 80 millones en septiembre y surgen preguntas respecto a las divisas que acumulará durante el resto del año, más si se tiene en cuenta que agosto marcó el mes con menor nivel de adquisición en 2026.

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"BCRA finaliza la semana comprando US$ 23 millones, en línea con el promedio de lo que va del mes de US$ 20 millones y equivalente al 3,1% del volumen operado en el MLC. En lo que va del mes las compras ascienden a US$ 81 millones y en el año a US$ 14.176 millones", mencionó el economista Javier Giordano en su cuenta de X. Durante agosto, el promedio diario de compras por parte del BCRA llegó a los US$ 38 millones, una cifra que quedó muy lejos de los US$ 103 millones de julio, los US$ 68 millones de junio y los US$ 137 millones de mayo.

Las reservas se mantienen por encima de los US$ 50.000 millones: ¿Seguirá acumulando divisas?

Con las compras del viernes, las reservas internacionales brutas de la autoridad monetaria tuvieron una caída de US$ 44 millones y cerraron en US$ 50.756 millones. De esta manera, el stock se mantiene por encima de los US$ 50.000 millones. En el mes las reservas suben US$ 2.499 millones, mientras que en el año aumentaron en US$ 9.591 millones.

Desde el equipo de research de Allaria SA indicaron en un reportaje con Bloomberg: "Esperamos que el período de agosto a octubre sea el de menores compras del año, incluso en algún mes podría haber ventas. Y esperamos que retomen las fuertes compras desde noviembre de 2026 en adelante. De suceder esto, se comprarían unos US$ 5.000 millones más, llevando las compras del año a US$ 19.000 millones".

Por su parte, Tomás Sisto Bourel, analista de Fortress Capital, mencionó que hacia el cuarto trimestre espera una dinámica más moderada que la observada en los dos anteriores. "Con los objetivos de acumulación ya ampliamente alcanzados y meses estacionalmente más complejos desde lo cambiario, como diciembre, es probable que el BCRA reduzca el ritmo y muestre una dinámica más parecida a la observada en agosto", indicó.

"De cara a 2027, la evolución dependerá mucho de factores que hoy son difíciles de estimar, como el impacto del súper Niño sobre la cosecha, los precios internacionales de los commodities y la presión cambiaria asociada al proceso electoral. Por eso, hoy no esperamos que el BCRA pueda repetir un volumen de compras superior al registrado durante 2026", consignó el ejecutivo de Fortress.

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La pauta de acumulación de reservas para este año establecía un objetivo de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones. El BCRA alcanzó el límite inferior a comienzos de junio. A pesar de haber cumplido esta meta mínima prevista para 2026, el equipo económico aspira a acercarse al techo de US$ 17.000 millones con el objetivo de aportar respaldo al esquema financiero, ante los compromisos de deuda de 2026 y 2027, además de ampliar la capacidad de respuesta frente a eventuales tensiones cambiarias antes de las elecciones.

Durante agosto, el volumen de adquisiciones perdió impulso: el aumento mensual de reservas fue de US$ 768 millones. En julio, había sido de US$ 2.162 millones; en junio de US$ 1.418 millones; en mayo de US$ 2.596 millones; en abril de US$ 2.769 millones; en marzo de US$ 1.671 millones; en febrero de US$ 1.557 millones; y en enero de US$ 1.158 millones.

La menor compra de dólares durante agosto se produjo en un mercado que mostró una mayor demanda de cobertura cambiaria. En ese contexto, el BCRA tuvo menos divisas disponibles para absorber y permitió un mayor margen de movimiento del tipo de cambio.

El cambio de dinámica también se reflejó en la evolución del dólar. El mayorista cerró agosto en torno a los $1.508, con una suba mensual de alrededor de 1,6%. El avance se produjo mientras la autoridad monetaria mantenía su estrategia de intervención, pero con una capacidad de absorción sensiblemente menor a la observada en los meses anteriores.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, señaló que "la velocidad de acumulación durante agosto disminuyó de forma considerable en comparación con los períodos previos. La situación expone un dilema central para el equipo económico hacia septiembre. La contención estricta del tipo de cambio exige absorber liquidez y presiona las tasas de interés".

"Por el contrario, una mayor flexibilidad cambiaria alivia las condiciones monetarias pero pone en riesgo la aceleración en la suma de divisas. El mercado financiero mantiene la mirada puesta en la estrategia oficial para conciliar la estabilidad monetaria con el fortalecimiento del balance del BCRA", añadió el analista.

La liquidación de divisas del agro en 2026 alcanzaría los US$ 35.200 millones

Un reciente estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) menciona que el ingreso de dólares por el agro alcanzaría US$ 35.200 millones en todo 2026. Este monto se ubica levemente por debajo de los US$ 36.164 millones liquidados en 2025 contemplando tanto lo liquidado en el MLC como lo canalizado a través del mercado de Contado con Liquidación, pero por encima de lo liquidado exclusivamente en el MLC (US$ 34.600 millones en 2025).

En el acumulado entre enero y agosto de este año, el agro liquidó un estimado de US$ 23.063 millones, por debajo de los US$ 25.368 millones del mismo período de 2025, lo que representa una caída cercana al 9% interanual.

Desde la Bolsa mencionaron que esta merma en la comparación con el año pasado "responde a dos factores vinculados a los esquemas de derechos de exportación vigentes a lo largo de 2025: la reducción temporaria de DEX vigente en el primer semestre de 2025, que elevó el ingreso de divisas en aquel período y configuró una base de comparación exigente para el acumulado del corriente año; y la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025, que adelantó el ingreso de divisas en ese mes, pero redujo el monto liquidado en los meses subsiguientes, efecto que se prolongó hacia la primera parte de 2026".

Entre septiembre y diciembre de 2026, proyectan que el flujo de divisas del agro al MLC alcance US$ 12.160 millones, superando así las marcas de los años previos, a excepción del 2022, año de elevados precios internacionales producto del conflicto Rusia-Ucrania.

FN/MSS