El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.500 mientras los papeles argentinos caen en Wall Street

El tipo de cambio se mueve sin grandes cambios este viernes, con el dólar oficial en $1.530 en el Banco Nación y el mayorista en torno a $1.508. En cuanto a las acciones y bonos argentinos, estos muestran mayoría de bajas con un riesgo país que repunta hasta las 495 unidades.

Las acciones de Sea Lion caían hasta 10% en Londres tras el discurso de Javier Milei y las amenazas por nuevas sanciones

En paralelo, los mercados internacionales siguen de cerca el impacto de las nuevas advertencias de Javier Milei sobre las empresas que operen en las Islas Malvinas: las acciones de Rockhopper Exploration llegaron a desplomarse más de 10% en Londres.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 4 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto a su cotización del jueves.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza en la zona de los $1.508, sin modificaciones sobre su última cotización. Así, se ubica a 25,1% del techo de la banda cambiaria, luego de la mayor presión cambiaria que se registró durante las últimas ruedas de agosto. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.520 para la compra y $1.540 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.527, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.584. Estás dos cotizaciones financieras registran caídas respecto al cierre del jueves.

Acciones y bonos a la baja

Los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de caídas este viernes. Las bajas son lideradas por Globant, que pierde 4,8%.

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval de acciones líderes retrocede 0,8%, hasta los 3.032.970 puntos. Medido en dólares, también desciende 0,8% y se ubica en 1.910 unidades.

Los títulos públicos argentinos cotizan con disparidad. Por un lado, los bonos Globales (emitidos bajo jurisdicción extranjera) muestran bajas generalizadas de hasta 0,2%. En cambio, los Bonares (bajo legislación local) exhiben una performance alcista.

De esta manera, el riesgo país repunta 1 punto básico, hasta las 495 unidades. Luego de un agosto complicado, el indicador que mide el banco J.P. Morgan logró perforar este jueves el piso de los 500 puntos básicos y la gran pregunta en la city es si logrará consolidar una nueva tendencia bajista.

Las acciones de Sea Lion caen en Londres tras el discurso de Milei y las amenazas por nuevas sanciones

El renovado reclamo de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas tuvo este viernes una reacción inmediata en los mercados. Las acciones de las petroleras involucradas en el proyecto Sea Lion cayeron después de que el presidente anunciara nuevas sanciones contra las empresas que operen en la zona sin autorización argentina.

La más golpeada fue Rockhopper Exploration, que cotiza en Londres y posee una participación del 35% en Sea Lion. Según reporta AFP, sus acciones llegaron a retroceder más de 10% en las primeras operaciones, hasta tocar alrededor de 69 peniques, aunque posteriormente moderaron las pérdidas. En tanto, Reuters registraba una baja cercana al 6% durante la mañana británica.

También retrocedió Navitas Petroleum, la compañía israelí que opera el proyecto y cotiza en Tel Aviv. Según Reuters, sus papeles perdían alrededor de 2%.

El movimiento bursátil se produjo horas después de la cadena nacional en la que Milei colocó al proyecto petrolero en el centro de la disputa por Malvinas y prometió endurecer las sanciones y las penas contra las empresas vinculadas a operaciones que Argentina considera no autorizadas.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,08% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,53%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,08% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Sempra Energy (+5%), UDR Inc (+4%) y Transdigm (+4%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en WW Grainger (-20%), Lululemon (-20%) y Equifax (-6%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,07%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,28% y el CAC francés baja 0,17%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,02%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,74%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,30%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,64% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,28%

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,64% hasta US$ 94,92 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae 0,88%, hasta los US$ 90,49 el barril.

FN