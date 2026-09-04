A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 4 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 4 de septiembre a un valor en el mercado de $1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 4 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 4 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

Morosidad: el vicepresidente del Banco Central dijo que se alcanzó el pico y está bajando

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 4 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.526,90 para la compra y $1.529,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 4 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 4 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 4 de septiembre a $1.587,90 para la compra y $1.588,60 para la venta.

Ignacio Bongiovanni advirtió en RDEco que el Gobierno debe priorizar el equilibrio fiscal sobre la reelección

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 4 de septiembre a $1.989 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 4 de septiembre en $1.582,51 para la compra y $1.586,49 para la venta.

RDEco: blanqueo, elecciones y mercados, las claves que condicionan el ingreso de capitales a Argentina

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 493 puntos básicos este viernes 4 de septiembre.