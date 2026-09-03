A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 3 de septiembre

El dólar blue hoy cerró este jueves 3 de septiembre a un valor en el mercado de $1.520,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 3 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 3 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

Dólar y exportaciones: en RDEco analizaron cuánto influye la estabilidad cambiaria en la competitividad

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 3 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.533,40 para la compra y $1.534,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 3 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 3 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 3 de septiembre a $1.593,50 para la compra y $1.594 para la venta.

RDEco: por qué el récord de exportaciones no despeja las dudas sobre la competitividad del dólar

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 3 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

Tras varias semanas al alza, el riesgo país rompió la barrera de los 500 puntos básicos

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este jueves 3 de septiembre en $1.588,11 para la compra y $1.590,25 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 498 puntos básicos este jueves 3 de septiembre.