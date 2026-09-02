El dólar blue bajó a los $1.540 este miércoles 2 de septiembre después de acercarse a los $1.550

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 2 de septiembre

El dólar blue hoy cerró este miércoles 2 de septiembre a un valor en el mercado de $1.520,00 para la compra y $1.540,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 2 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 2 de septiembre el dólar oficial cerró a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

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A cuánto cerró el dólar MEP, hoy miércoles 2 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.533,40 para la compra y $1.534,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 2 de septiembre

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 2 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró hoy miércoles 2 de septiembre a $1.593,50 para la compra y $1.594 para la venta.

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A cuánto cerró el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cerró hoy, miércoles 2 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

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A cuánto cerró el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este miércoles 2 de septiembre en $1.588,11 para la compra y $1.590,25 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 498 puntos básicos este miércoles 2 de septiembre.