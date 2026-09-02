A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 2 de septiembre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 2 de septiembre
Este miércoles 2 de septiembre de 2026, el euro blue cotiza a $1.793,75 para la venta y $1.832,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.
A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 2 de septiembre
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 2 de septiembre cotiza a $1.700 para la compra y $1.800 para la venta.
RDEco: las fintech enfrentan una morosidad de hasta 35% y crece la preocupación por el crédito
A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 2 de septiembre
El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.344,63 para la compra este miércoles 2 de septiembre como referencia de gastos con tarjeta.
Roberto Rojas explicó en RDEco por qué la acumulación de dólares puede anticipar una devaluación
Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este miércoles 2 de septiembre
Este miércoles 2 de septiembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.715 comprador y $1.815 vendedor.
Banco Nación: $1.700 comprador y $1.800 vendedor.
Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.
RDEco: la inflación pierde protagonismo mientras crece la preocupación por el empleo y el poder de compra
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 2 de septiembre
Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 2 de septiembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.