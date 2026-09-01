El Gobierno prepara el debate de la reforma electoral para el 15 de septiembre en el Senado

El Gobierno buscará avanzar con la reforma electoral a partir del 15 de septiembre, cuando el proyecto comenzaría a discutirse en comisiones del Senado. La decisión fue analizada este martes durante una nueva reunión de la mesa política del oficialismo, encabezada por Karina Milei. El Ejecutivo apunta a definir allí los próximos pasos para llevar la iniciativa al Congreso.

El proyecto contempla la eliminación de las elecciones PASO, uno de los puntos que más interés genera dentro del oficialismo. En Balcarce 50 consideran que quitar esa instancia podría afectar la posibilidad del peronismo de utilizarla para ordenar sus internas de cara a las elecciones de 2027. La iniciativa también incluye otros cambios en el sistema electoral.

Qué cambios busca impulsar el Gobierno

La intención del Ejecutivo es discutir el proyecto completo y no limitar el debate a las PASO. La propuesta incorpora modificaciones vinculadas con Ficha Limpia y el financiamiento de los partidos políticos, además de cambios en los mecanismos de afiliación. El oficialismo también pretende avanzar con herramientas digitales para ese trámite.

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Patricia Bullrich ya había anticipado que el Gobierno retomaría la discusión de la reforma. La senadora sostuvo que suspender o eliminar las PASO tendría un efecto similar, ya que la discusión de fondo pasa por definir qué sistema electoral tendrá la Argentina en 2027. Ahora, el oficialismo busca llevar el tema a las comisiones del Senado.

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Durante la reunión también se analizó la actividad de la oposición en la Cámara de Diputados. La convocatoria para el miércoles 9 de septiembre incluye dos temas que generan preocupación en el Gobierno: la extensión por un año de la emergencia en discapacidad y la situación del endeudamiento de las familias, junto con el aumento de la morosidad.

En el oficialismo, sin embargo, intentan quitarle importancia al avance de la oposición en Diputados. Una fuente cercana al Gobierno calificó como “humo” los números que alcanzó la oposición durante la última sesión. El oficialismo comenzó así a mirar el escenario del Congreso con especial atención, mientras se prepara para una etapa con mayor actividad legislativa.

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue la cadena nacional que dará Javier Milei por Malvinas. El Presidente grabará el mensaje este jueves a las 16 y está previsto que se emita a las 21. La comunicación tendrá lugar después de las declaraciones de Donald Trump, quien dijo que analizará la postura de Estados Unidos frente al conflicto por las Islas Malvinas.

Karina Milei también informó sobre los preparativos para la visita del papa León XIV. La secretaria general de la Presidencia participa de la organización de la agenda y del operativo de seguridad junto con la delegación enviada por el Vaticano. El encuentro papal es otro de los asuntos que concentra la atención del Gobierno durante las próximas semanas.

De la reunión participaron los principales referentes políticos del oficialismo. Estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vicejefe, Ignacio Devitt; Eduardo y Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la senadora Patricia Bullrich. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el único integrante habitual que no asistió porque se encuentra en Estados Unidos por el G20 de Finanzas.

El encuentro duró poco más de dos horas y mantuvo la composición habitual de la mesa política. En esta oportunidad no se sumaron otros funcionarios del Gabinete, como había ocurrido en reuniones anteriores. El oficialismo ahora concentra sus esfuerzos en ordenar la agenda legislativa y definir los tiempos para el tratamiento de la reforma electoral.

LB/MSS