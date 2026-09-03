El Riesgo Paísquiebra el piso de los 500 por el impulso de la renta fija

El Riesgo País aceleró su racha de descompresión en la jornada bursátil de este jueves 3 de septiembre de 2026 y cerró las operaciones en 494 puntos básicos, registrando una caída de seis unidades respecto del cierre previo. El índice confeccionado por la banca privada internacional JP Morgan logró perforar de manera decisiva el umbral técnico de los 500 puntos, alcanzando su nivel más bajo de las últimas tres semanas.

El dólar blue cerró con un leve aumento y se acerca a los $1.550

Este comportamiento estuvo impulsado por el renovado apetito comprador sobre los bonos soberanos en dólares cotizados tanto en Wall Street como en la plaza local, en una rueda donde los activos financieros argentinos operaron desacoplados de la volatilidad internacional y sustentados por las señales de disciplina fiscal del Tesoro Nacional.

El Riesgo País concluyó la rueda comercial de este jueves 3 de septiembre de 2026 en 494 puntos básicos. Durante el transcurso de las operaciones en las plazas internacionales, el indicador administrado por JP Morgan inició la sesión con un valor de apertura de 500 puntos, registró un pico intradiario de 502 unidades y descendió de forma gradual impulsado por la firmeza de los títulos globales hasta establecer su piso intradiario y precio de cierre definitivo en la cota informada. Esta compresión de seis puntos básicos reflejó la constante mejora en las paridades de la renta fija soberana en moneda extranjera.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del diferencial de rendimiento confeccionado por JP Morgan evidenció un proceso de sostenida descompresión técnica, alejándose de los máximos registrados a mediados del mes anterior. Durante la rueda comercial del miércoles 26 de agosto, el índice había tocado un techo reciente de 517 puntos básicos.

En las ruedas posteriores, el indicador inició un canal descendente de reacomodamiento operativo. El spread crediticio retrocedió a 509 puntos el jueves 27 de agosto, cotizó en 512 puntos el viernes 28 de agosto y revalidó las 512 unidades en el cierre mensual del lunes 31 de agosto.

El impulso comprador sobre la deuda pública se profundizó de manera visible durante los primeros días de septiembre. La sobretasa cayó a 504 puntos básicos el martes 1 de septiembre y se posicionó en los 500 puntos el miércoles 2 de septiembre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración norteamericana son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.