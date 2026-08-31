El Banco Central compró la menor cantidad de dólares del año en agosto: por qué desaceleró

El Banco Central cerró agosto con compras netas por US$ 768 millones en el mercado oficial de cambios, la cifra más baja de todo 2026. El dato marca una fuerte desaceleración respecto de los meses anteriores y confirma que la autoridad monetaria tuvo durante agosto un margen mucho más reducido para absorber divisas.

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La diferencia con julio resulta particularmente significativa. Mientras que el BCRA había comprado US$ 2.162 millones durante julio, en agosto incorporó apenas US$ 768 millones, una caída de casi 65% en el monto mensual. También quedó por debajo de los US$ 1.418 millones de junio y de los US$ 2.596 millones de mayo.

La desaceleración se observa todavía con mayor claridad al mirar el promedio diario. En agosto, el Central compró en promedio US$ 38 millones por rueda, frente a los US$ 103 millones de julio, US$ 68 millones de junio y US$ 137 millones de mayo.

La última jornada del mes mostró, además, el menor margen de intervención de la autoridad monetaria frente al volumen operado. El BCRA adquirió US$ 46 millones sobre un total de US$ 592 millones negociados, por lo que absorbió cerca del 8% de las divisas operadas.

De esta manera, agosto terminó con una particularidad: aunque el BCRA logró mantener una racha de 23 ruedas consecutivas con compras netas, el volumen acumulado durante el mes fue el menor del año.

Más demanda de cobertura

La menor compra de dólares se produjo en un mercado que mostró una mayor demanda de cobertura cambiaria. En ese contexto, el BCRA tuvo menos divisas disponibles para absorber y permitió un mayor margen de movimiento del tipo de cambio.

El cambio de dinámica también se reflejó en la evolución del dólar. El mayorista cerró agosto en torno a los $1.508, con una suba mensual de alrededor de 1,6%. El avance se produjo mientras la autoridad monetaria mantenía su estrategia de intervención, pero con una capacidad de absorción sensiblemente menor a la observada en los meses anteriores.

Así, el resultado de agosto introduce una señal relevante para el mercado: el BCRA todavía compra dólares, pero lo hace a un ritmo cada vez más condicionado por la disponibilidad de oferta y la demanda de cobertura.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, señaló que "la velocidad de acumulación durante agosto disminuyó de forma considerable en comparación con los períodos previos. La situación expone un dilema central para el equipo económico hacia septiembre. La contención estricta del tipo de cambio exige absorber liquidez y presiona las tasas de interés".

"Por el contrario, una mayor flexibilidad cambiaria alivia las condiciones monetarias pero pone en riesgo la aceleración en la suma de divisas. El mercado financiero mantiene la mirada puesta en la estrategia oficial para conciliar la estabilidad monetaria con el fortalecimiento del balance del BCRA", añadió el analista.

Más de US$ 14.000 millones acumulados en el año

Pese al freno de agosto, las compras acumuladas durante 2026 se mantuvieron por encima de los US$ 14.000 millones. El volumen anual sigue siendo elevado y permite al Gobierno mostrar un proceso de acumulación de reservas significativo desde comienzos de año.

Pese a la desaceleración de las compras, las reservas internacionales brutas aumentaron US$ 661 millones durante agosto y cerraron en US$ 48.257 millones, tras caer US$ 1.069 millones durante la última jornada . En el acumulado de 2026, en tanto, el stock creció US$ 7.092 millones, mientras que las compras netas de divisas del BCRA alcanzaron US$ 14.095 millones.

La diferencia entre ambos números refleja que la evolución de las reservas no depende exclusivamente de las compras que realiza el Central en el mercado de cambios, sino también de otros movimientos que afectan el stock.

FN