RDC: Apple presenta el iPhone 18 y estrena su primer modelo plegable de casi US$2.000

Apple volvió a generar expectativa en Estados Unidos con el anuncio de sus nuevos productos, entre ellos el iPhone 18 y su primer teléfono plegable. La presentación incluyó mejoras en memoria y batería, además de un nuevo dispositivo con un precio significativamente superior al de otros modelos de la compañía.

En Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell describió el clima que suele acompañar cada lanzamiento de Apple y anticipó una fuerte demanda. También repasó las principales características del iPhone 18, el nuevo modelo plegable y el impacto de la inteligencia artificial en los equipos.

iPhone 18: más memoria y batería

“Estoy de estar renovando el iPhone todos los años, Jorge, aunque me tienta, por supuesto, pero acá siempre hay mucha expectativa por los nuevos anuncios de Apple”, señaló Norman Powell. Y agregó: “El día que salgan a la venta estos nuevos productos, seguramente, como saben, va a haber colas largas desde muy temprano para ser los primeros en tenerlo”.

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Según el periodista, el nuevo modelo representa una evolución respecto de su antecesor. “Se presentó el iPhone 18, que tiene mayor memoria y tiene también mejores baterías, etcétera, o sea, es una mejora sobre el iPhone 17 que todos conocemos”, explicó.

Sin embargo, la gran novedad de la presentación fue la llegada del primer iPhone plegable. Norman Powell lo describió como un dispositivo de dimensiones similares a un pasaporte y con tres pantallas: “La novedad fue el lanzamiento del primer teléfono de iPhone plegable, que es del tamaño de un pasaporte, más o menos, y que tiene tres pantallas”.

El nuevo dispositivo también tendrá un precio significativamente superior al de otros modelos de la compañía. “Tiene una serie de novedades atractivas, pero, claro, el precio es distinto”, sostuvo Norman Powell. Y precisó: “Se aproxima a los 2 mil dólares, 1.999 dólares, el precio del nuevo iPhone”.

Inteligencia artificial y expectativa por el lanzamiento

El avance de la inteligencia artificial también aparece como uno de los factores que incrementan el interés por los nuevos equipos. “Ahora justamente por el tema de la inteligencia artificial, hay todavía más atracción por los nuevos modelos”, destacó Norman Powell.

En ese sentido, explicó que las mejoras de hardware permiten aprovechar mejor las nuevas funciones: “Al tener mejor capacidad de memoria y mayor batería, etcétera, funciona mucho mejor todos estos aditamentos que trae la inteligencia artificial”.

Sobre la llegada del plegable a los comercios estadounidenses, Norman Powell anticipó: “En los primeros días de octubre ya va a estar en la venta en los negocios aquí en Estados Unidos, por lo menos”.