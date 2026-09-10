¿Qué pasó con Al Qaeda después del 11-S? Así cambió el grupo terrorista en 25 años

El 11-S de 2001 transformó la geopolítica global cuando Al Qaeda perpetró el ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense. A un cuarto de siglo de aquel episodio, la pregunta recurrente entre analistas de seguridad internacional es qué sucedió con la organización fundada por Osama bin Laden y cómo logró sobrevivir a la "Guerra contra el Terrorismo" impulsada por Estados Unidos y sus aliados.

Tras los atentados del 11 de septiembre, la invasión estadounidense de Afganistán destruyó los santuarios del grupo y desmanteló su cúpula operativa. La respuesta estratégica de la organización no fue la disolución, sino la descentralización.

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El grupo terrorista Al Qaeda pasó de ser un mando rígido radicado en Asia Central a convertirse en una red de filiales autónomas distribuidas en zonas de conflicto: Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), establecida en Yemen, asumió el liderazgo en la planificación de atentados internacionales transnacionales, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) que expandió su presencia en el Sahel africano, explotando la inestabilidad política de la región y Al Shabaab, convertida en la filial oficial en Somalia, consolidó control territorial y fuentes de financiamiento local.

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Sus franquicias regionales mantienen relevancia operacional en África Subsahariana y partes de Medio Oriente. La adaptación hacia insurgencias locales le ha permitido mantener presencia estratégica sin la exposición de su antigua estructura central.

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¿Quién es Saif al-Adel, uno de los últimos sobrevivientes de la “generación fundadora de Al Qaeda en 2011?

Tras la muerte de Ayman al Zawahiri en 2022, la conducción global de la red extremista derivó en Saif al-Adel , considerado el líder de facto del grupo terrorista y uno de los pocos supervivientes de la cúpula original antes del 11-S.

Antes de integrarse a la yihad transnacional, se desempeñó como oficial de las fuerzas especiales del ejército egipcio (El-Sa'ka). Esa formación técnica le permitió transformar a reclutas en operativos disciplinados dentro de los campamentos de entrenamiento en Afganistán.

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En la década de 1990 lideró el comité militar de Al Qaeda y supervisó la seguridad personal de Osama bin Laden. Estuvo involucrado en la organización logística de ataques emblemáticos, como los atentados a las embajadas de Estados Unidos. en África en 1998.

Antes de septiembre de 2001, asumió la jefatura del aparato militar de Al Qaeda como Jefe del Comité Militar y de la Guardia Negra, la unidad de élite encargada de la seguridad personal de Osama bin Laden. Aunque opuso reservas tácticas a la envergadura del 11-S por temor a la respuesta militar estadounidense, coordinó la evacuación de los mandos hacia la frontera con Pakistán.

Reportes de inteligencia sostienen que gestiona la coordinación con las filiales regionales mediante redes clandestinas desde Irán, manteniendo una postura hipervigilante y de baja visibilidad mediática en comparación con sus antecesores.

PM / ds