En Ronda de Corresponsales analizaron el fuerte mensaje de Lula a Trump: “Sabemos de lo que son capaces los americanos”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, endureció su discurso frente a Estados Unidos y rechazó cualquier eventual interferencia en el proceso electoral de su país. Eleonora Gosman, corresponsal de Brasil, analizó el nuevo capítulo de tensión entre Lula y Donald Trump.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Gosman destacó la contundencia de las declaraciones del mandatario brasileño, quien advirtió que cualquier intento de intervención extranjera en las elecciones no será aceptado. El planteo se produjo luego de nuevos cruces entre ambos gobiernos y en medio de cuestionamientos sobre una posible participación de Estados Unidos en asuntos electorales brasileños.

Lula endureció su postura frente a Estados Unidos

Eleonora Gosman señaló que una de las frases más fuertes de Lula estuvo vinculada con la capacidad de intervención de Estados Unidos en otros países. El presidente brasileño sostuvo: "Sabemos de lo que son capaces los americanos", en una advertencia que la corresponsal consideró especialmente contundente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La declaración fue acompañada por otra advertencia sobre cualquier posible interferencia en el proceso electoral brasileño. Según relató Gosman, Lula dejó en claro que una intervención de ese tipo no sería tolerada por su gobierno.

El mensaje de Lula sobre las elecciones

En su intervención, Lula cuestionó cualquier posible interferencia en el proceso electoral y planteó que Brasil no permitiría que otro país intervenga en sus asuntos internos. Gosman vinculó esta parte del discurso con el escenario político que atraviesa el país y con la creciente tensión bilateral.

La corresponsal también destacó que Lula apuntó contra Trump por su postura frente a la política brasileña. En particular, el mandatario sostuvo que "el presidente Trump tendría que ocuparse de sus propios asuntos", en referencia al proceso electoral que tendrá lugar en Estados Unidos.

El fuerte discurso sobre el carácter de Brasil

Otro de los pasajes destacados por Eleonora Gosman fue el mensaje de Lula sobre la identidad y la autonomía de Brasil. El presidente afirmó: "Somos pobres pero estamos orgullosos", antes de remarcar que la dignidad y el carácter de un país no dependen de su poder económico.

En esa misma línea, Lula sostuvo que "el carácter y no se compran en centros comerciales ni en el aeropuerto" y aseguró que Brasil tiene elementos suficientes para responder a cualquier intento de interferencia extranjera.

Gosman consideró que el tono del discurso resultó llamativo, especialmente porque Lula no mencionó directamente a Trump en uno de los pasajes señalados. La corresponsal interpretó que el mandatario apuntó a la política estadounidense sin convertir la intervención en una confrontación personal explícita.

La tensión volvió después del diálogo entre Lula y Trump

El nuevo cruce también aparece en contraste con el contacto telefónico que ambos presidentes habían mantenido anteriormente. Jorge Elías recordó durante el segmento que aquella conversación había durado alrededor de una hora y veinte minutos y que, en ese momento, parecía haber contribuido a reducir las diferencias entre ambos.

Sin embargo, la situación cambió con el nuevo conflicto alrededor de la Corte brasileña. En ese contexto, Gosman señaló que las tensiones previas entre Lula y Trump volvieron a cobrar fuerza.