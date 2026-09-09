Chiche Gelblung y Cristina Seoane: 50 años de amor, idas y vueltas

La historia de entre Chiche Gelblung y Cristina Seoane estuvo cargada de momentos de tensión y desencuentros, pero logró convertirse en una pareja repleta de complicidad y compañerismo mutuo. Entre desacuerdos y reconciliaciones, se acompañaron el uno al otro en todo momento y mostraron la importancia de la perseverancia y el trabajo en equipo.
Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles 9 de septiembre a los 82 años. Había sido internado el martes debido a un cuadro respiratorio acompañado por fiebre alta y su estado de salud empeoró en las últimas horas. En mayo de este año tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Sanatorio Mater Dei por complicaciones cardiovasculares.
A pesar de haber permanecido juntos por 50 años, Seoane no fue el primer amor del periodista. En 1949, se casó con Marta Inés Velasco, con quien mantuvo una relación por algunos años. A pesar de ello, Gelblung confirmó que el gran amor de su vida fue Cristina, con quien compartía 3 hijos y 7 nietos.
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