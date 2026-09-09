El día que Chiche Gelblung gastó 4.000 dólares para recrear la autopsia de un alien ficticio

La muerte del conductor Samuel Gelblung conmocionó al plano de los medios de comunicación y reactivó el repaso de sus hitos profesionales más disruptivos. Entre las producciones que marcaron su carrera en la pantalla chica figuró la recreación de la autopsia a un cuerpo extraterrestre en el año 1995, una emisión especial que demandó una erogación presupuestaria excepcional para la época con el objetivo de replicar un engaño internacional.

La reconstrucción técnica de aquel episodio televisivo formó parte del acervo de mitos de la producción audiovisual rioplatense. El presentador destinó una suma neta de 4.000 dólares estadounidenses pertenecientes al presupuesto de su ciclo para confeccionar un muñeco de látex e instrumental médico antiguo, todo con el propósito de demostrar la falsedad del material original que se comercializaba en el exterior como un documento verídico.

Murió Chiche Gelblung a los 82 años

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En qué se basó Chiche Gelblung para armar la recreación de la autopsia

El origen de la iniciativa radicó en un fenómeno global denominado "Alien Autopsy", un cortometraje en blanco y negro provisto por el productor británico Ray Santilli, quien aseguró haber obtenido registros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sobre el supuesto incidente de Roswell de 1947. La pieza audiovisual cotizaba de forma internacional y las emisoras de diversos países pagaban altas sumas por sus derechos de transmisión, bajo la premisa de encontrarse ante una filmación clasificada y real del evento.

Gelblung adoptó una postura escéptica frente al material extranjero y decidió implementar un método empírico para desactivar la veracidad del video sin necesidad de comprar las cintas originales. El periodista contrató a un equipo de efectos especiales liderado por el especialista Gerardo Herrero para edificar una réplica exacta del humanoide y contrató a médicos cirujanos reales para llevar a cabo el procedimiento simulado ante las cámaras en un set acondicionado.

Cómo se ejecutó el fraude internacional que Chiche Gelblung desenmascaró en la televisión

El despliegue estético consistió en una habitación despojada, iluminación tenue y el uso de trajes de aislamiento biológico idénticos a los que aparecían en el metraje de Santilli. Los profesionales de la salud convocados por la producción realizaron incisiones sobre el cuerpo de goma, extrajeron órganos ficticios fabricados con vísceras animales y operaron bajo los mismos ángulos de cámara imprecisos que exhibía el documento británico.

La puesta en escena demostró que cualquier equipo de producción televisiva con un presupuesto mediano podía generar una estética militar de mediados de siglo y replicar el supuesto hallazgo científico. Gelblung expresó en aquella oportunidad: "Esto es una truchada absoluta, nosotros lo hicimos con dos mangos con cincuenta y quedó igual o mejor".

La emisión del programa especial cosechó picos de audiencia históricos para los registros de la televisión abierta de la década de 1990 y clausuró el debate local sobre la autenticidad del video de Roswell antes de que el propio Santilli admitiera el fraude. El productor británico confesó recién en el año 2006 que su película era una falsificación total grabada en un departamento de Londres, validando la hipótesis fáctica que el conductor argentino demostró once años antes en su estudio.

El impacto de la muerte de Samuel Gelblung en el registro de la producción periodística actual

El fallecimiento de Samuel Gelblung interrumpió una trayectoria de más de cinco décadas en prensa escrita, radio y televisión, caracterizada por la búsqueda del impacto masivo y la verificación de fenómenos populares mediante presupuestos agresivos.

Su muerte se produjo este miércoles 9 de septiembre en una clínica porteña tras sufrir una descompensación derivada de un cuadro respiratorio agudo.

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