Murió Chiche Gelblung a los 82 años

A los 82 años murió Samuel "Chiche" Gelblung. De un estilo audaz, provocativo y muchas veces al límite, que transformó en un sello personal, fue conductor y productor de televisión y radio, director de medios gráficos y digitales. "Chiche" falleció en el Sanatorio Mater Dei por sus graves problemas respiratorios.

"No hago periodismo para caer bien", una de sus frases, tal vez resuma la impronta de una figura que logró mantenerse como la referencia principal de una forma de hacer periodismo a lo largo de décadas.

Había permanecido internado en terapia intensiva el marco de controles posteriores a una intervención cardíaca ya que semanas antes le habían colocado dos stents luego de un infarto en el pie producido por problemas circulatorios.

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"Chiche" Gelblung: frontal y polémico, un periodista de una larga trayectoria

Samuel “Chiche” Gelblung nació el 7 de octubre de 1944 y desarrolló una de las carreras más extensas y reconocibles del periodismo argentino, desde su labor en gráfica, radio y televisión. Fue en la pantalla donde se consolidó como una personalidad que marcó la época, con un estilo frontal y muchas veces controversial, y se convirtió en una referencia ineludible del periodismo policial y de actualidad.

Chiche Gelblung: "Le hice una entrevista incómoda a Milei y me dijo que nunca más me iba a hablar"

Conduijo la revista "Gente", en Atlántida, y "Semanario", de la editorial Perfil, ambos productos de circulación masiva. En la tele su nombre quedó asociado históricamente a ciclos como “Memoria”, uno de los programas periodísticos más emblemáticos de los años noventa, donde mezclaba investigación, entrevistas, archivos impactantes y una controvertida impronta editorial.

El envío alcanzó altos niveles de audiencia y fue pionero en instalar una narrativa televisiva basada en casos policiales, escándalos políticos y debates sociales, que muchas veces alcanzó el amarillismo con una impronta muy característica en su paso por señales como Canal 9, América TV, Crónica TV y Radio del Plata, entre otras emisoras.

También condujo ciclos como “Hola Chiche”, “70.20.HOY”, “Chiche en vivo” y “Polémica en el bar”, además de mantener durante años una fuerte presencia radial en emisoras como Radio Del Plata, Radio 10 y Crónica TV.

"Chiche" Gelblung marcó varias épocas en los medios con su estilo frontal, muchas veces al límite

A eso se sumaron sus investigaciones televisivas sobre corrupción y narcotráfico durante los años noventa y las reiteradas discusiones al aire con dirigentes políticos y figuras del espectáculo que marcaron su estilo confrontativo, como el cruce con Guillermo Moreno a quien el conductor le gritó en la cara "¡Conmigo no vas a guapear, Moreno!".

Otras figuras con quienes Chiche se llegó a cruzar fueron Moria Casán con quien acumuló peleas a través de los años, incluso le dedicó un informe titulado “Moria, la movilera: el ocaso de una diva”. La más reciente pelea fue con el presidente Javier Milei, que lo había ido a visitar a una internación y terminaron enemistados por una entrevista.

Durante sus últimos años siguió al frente de programas en Crónica TV y participó de debates políticos en canales de noticias, incluso después de internaciones por neumonía, insuficiencia renal y cuadros cardiovasculares entre 2023 y 2026.

Chiche Gelblung: la actualidad del periodismo, la crisis en el Gobierno y la irascibilidad del Presidente

En noviembre de 2023 fue hospitalizado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de insuficiencia renal, ocasión en que recibió la mencionada visita de Milei. A los pocos días del alta, ya estaba al aire.

En abril de 2026 había revelado públicamente que le colocaron dos stents tras una descompensación y semanas después volvió a ser internado por complicaciones circulatorias.

“Esto no es joda”, “A mí me gusta preguntar lo que otros no preguntan”, “No hago periodismo para caer bien”, serán sólo algunas de las frases más recordadas de quien supo bromear con “La máquina de la verdad” y “autopsias de aliens”, e incluso así, no perdió notoriedad.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT