La gala de Fundaleu provoca este tipo de combinaciones de invitados de mundos disímiles sentados a una misma mesa. O como en este caso, con dos personajes famosos y populares como Marley y Lizi Tagliani, como si sirvieran los platos de una exquisita cena a Juan Neuss, cara del empresariado ganador en la gestión de Javier Milei, y a Nicolás Caputo, también empresario y primo de los Caputo mileístas, ex cónsul en Singapur durante el macrismo, y “hermano de la vida” de Mauricio Macri.

(De izq. a der.) Juliana Awada, Susana Giménez y Rossella della Giovampaola.

Todos ellos fueron invitados del verdadero anfitrión de esa cena, Eduardo Cohen, a quien algunos conocen como el dueño de Arita –la casa de joyas y antigüedades que está en el acceso al hotel Alvear–, o como el hijo de Lily Safra, fallecida en julio de 2022 en Suiza siendo ya viuda de uno de los dueños del poderoso Banco Safra, o como el ex de Cindy Teperman, persona de bajo perfil que quien con su productora Infinity Hills está detrás de muchas películas argentinas, por caso, la recién estrenada “Barreda”.

(De izq. a der.) Evangelina Bomparola y Juan Pons; Nicole Neumann y Manu Uncera; Dafne Cejas y Andrés Cigorraga Castex.

Desde hace ya varios años, la mesa de “Arita” suele generar –quizá– el hecho noticioso de las galas de Fundaleu. Por ejemplo, en 2010 Eduardo Cohen fue articulador de la primera foto oficial de una pareja que daría mucho material a los medios, Victoria Vanucci y Matías Garfunkel.

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(De izq. a der.) Susana Giménez, Mariana Fabbiani, y Enrique Cohen con Tinto (en brazos), su inseparable mascota.

Esa noche completó el cuadro, la suma a la mesa de Susana Giménez. También en años del macrismo, tuvo sentado al mencionado Nicolás Caputo –son amigos–, y en la previa de la llegada a la presidencia de Macri, a Juliana Awada y a su hermana mayor Zoraida .

(De izq. a der.) Las 'celebrity waiters": Eva Bargiela, Teté Coustarot, y Laurita Fernández.

Cabe decir que Eduardo Cohen es quien además aporta, como en este 2026, joyas para subastarse y ampliar la recaudación de las galas de Fundaleu. Este año, la subasta no pasó del precio base que consistió en cinco ítems que, por dieciocho mil dólares, se quedó una de las invitadas.

La ex amiga de Manuel Adorni, Cristina Pérez atendió la mesa de Latin America Capital Group, su pareja Luis Petri (der.) conversa con un invitado.

Fundaleu fue fundada en 1956 por el doctor Alfredo Pavlovsky y se la considera una institución referente en el tratamiento, la investigación y la docencia de enfermedades oncohematológicas, como leucemias, linfomas y mielomas. “Famosos por la vida” es una gala que va por su vigésima séptima, y que esta vez tuvo como objetivo recaudar fondos para la culminación –en dos años– de un edificio de ocho pisos que, como se informó, tuvo una importante donación de la familia de Luis Ubermas, un paciente que atravesó su enfermedad en Fundaleu.

En la gala de Fundaleu, Evangelina Anderson fue una de las "celebrity waiters" debutantes; en la foto con Major Martino.

La estrategia ideada hace más de una década por Lotty Taylor –ex presidenta de la fundación– fue convencer a famosos de ser “celebrity waiters” de las diferentes mesas vendidas a sponsors. Y esa combinación fue exitosa, incluso hubo años en que ciertos compradores de esas mesas sugerían o pedían a tal o cual famoso.

(De izq. a der.) Eduardo y Elina Costantini; Eva Bargiela y Gianluca Simeone; Miguel Pavlovsky –titular de Fundaleu– y Dolores Abella.

Una noche, en los menemistas años noventa, esta situación generó, por ejemplo, una sutil pero concreta escena de celos en un matrimonio porque la mujer –cuya empresa familiar pagó la mesa– consiguió tener como celebrity waiter a su galán favorito, un actor de telenovelas que estaba en el pico de su fama.

(De izq. a der.) Valentino Yanquelevich, el periodista Gastón Edul; y el streamer Nacho Elizalde.

Esta edición de la gala de Fundaleu tuvo muchos celebrity waiters debutantes como el polifacético artista Agustín “Rada” Aristarán, Evangelina Anderson, Laurita Fernández, Elina Costantini, Eva Bargiela, Gastón Edul, Benjamín Alfonso, y Nacho Elizalde.

Selfie de Rada con el resto de los "celebrity waiters" antes de comenzar la gala de Fundaleu.

El resto de los famosos ya tienen varias ediciones, como por ejemplo Susana Giménez, los diseñadores Benito Fernández, Laurencio Adot y Fabián Zita, Teté Coustarot, Javier Iturrioz, Gabriel Corrado, Nicole Neumann, Araceli González, Sabrina Garciarena y Fabián Mazzei, Maru Botana, o Guillermina Valdés, por mencionar algunos.