Juliana Awada se hizo el mismo ‘master detox’ que Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow

Hace unos cuarenta días, el conocimiento incompleto de Javier Milei respecto de Suiza le hizo decir que ese país “es uno de los más prósperos del mundo pero ¿qué produce Suiza? Turismo, relojes, chocolates, cortaplumas y servicios financieros. Y, ocasionalmente, un gran jugador de tenis. Entonces, cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado”.

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Más allá de la importancia que las empresas alimenticias de capitales suizos tienen a nivel global –algo desconocido por Milei–, las empresas de la salud también gozan de similar prestigio. Esto comprende a laboratorios o sitio del llamado wellness que tienen a la Clínica La Prairie como sello de excelencia en ese rubro.

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Es en La Prairie donde en la semana que termina hoy domingo, Juliana Awada se sometió al master detox, un tratamiento de bienestar integral que, por ejemplo, tuvo a Gwyneth Paltrow, Carla Bruni y a Angelina Jolie como dos recientes pacientes famosas.

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Hace no más de dos semanas, la influencer multitasking se reunió con Willie Carballo, representante de La Prairie en Argentina, en el mismo hotel de Recoleta donde Awada practica natación. Las fotos de ese encuentro tenían como epígrafe la frase: “Organizando ‘la escapada’ a la clínica...”.

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El domingo último, la foto de un cielo visto desde un avión puesto como historia efímera en el Instagram de Juliana Awada marcó que “la escapada” había comenzado. A diferencia de Susana Giménez en los menemistas años noventa, la ex primera dama no fue en calidad de invitada a la clínica para combinar tratamiento con su rol de influencer; sí se le habilitó un upgrade que reciben personajes con ciertas características que interesan a la marca.

"Organizando la escapada". Juliana Awada y Willie Carballo, de La Prairie.

Reseteo físico. El master detox que realizó Juliana Awada dura siete días y está basado, explican desde La Prairie, “en nuestra última investigación avanzada (...) que aprovecha el poder de la genética, la ciencia celular y nutricional, combinada con tecnologías médicas”.

En los años 90, Susana Giménez fue invitada Vip de La Prairie; en 1996, Maradona se internó para un tratamiento.

En las estadísticas de dicho centro médico suizo, de sus clientes de América Latina, el 62 % son hombres, y de ellos, el 50 % tiene poco más de cuarenta años. Y muchos de los hombres –no solo latinoamericanos– que eligen el master detox comentan que buscan que el efecto revitalizador del organismo haga de la “pastillita azul” un aditivo sexual poco usable. Otro detalle que surge de los informes anuales es el ingreso de pacientes –hombres y mujeres– de entre 30 y 35 años.