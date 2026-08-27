Benito Fernández revela qué fue para su carrera el "efecto Reina Máxima"

Benito Fernández es uno de los diseñadores argentinos contemporáneos más histriónicos, sobre todo, desde que integró la televisión a su profesión. Este 2026 celebra sus cuarenta años con la moda argentina con un desfile donde, además de sus clientas famosas, presentará una colección con reversiones de vestidos que marcaron su carrera. En diálogo con PERFIL, revela qué fue para él el “efecto reina Máxima”, qué vestido lo definió como diseñador, y cómo es celebrar un año difícil para la moda como industria nacional.

Ya como reina, Máxima eligió un vestido fucsia de Benito Fernández para la única gala que tuvo en su viaje oficial a Canadá.

—¿Cómo definís el sello Benito Fernández?

—Lo mío tiene que ver con el color, las texturas, los estampados y con un ADN latinoamericano bien marcado. Eso siempre va a aparecer en todas mis prendas y mis productos, tanto en la ropa como en el edificio que estoy haciendo en La Plata, como en el perfume, y en todas mis licencias.

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—¿Cuándo sentiste “ahora soy un diseñador” reconocido o famoso?

—Aunque es muy difícil definirse como diseñador, creo que me sentí como tal en 2009 con el vestido que le hice a Natalia Lobo para el Martín Fierro. Ese modelo fue tan criticado por la televisión que después llevé al Fashion Week de New York. Más allá de los vestidos icónicos que he tenido con Máxima de Holanda, con Priscilla Presley, la mujer de Elvis, o con Fashion Week de París y de New York, ese vestido de Natalia Lobo es el que rescataría de todos estos 40 años de profesión; es el que terminó de darme a mí la confianza de sentirme que soy un diseñador y que aporté algo en la moda.

Benito Fernández con Mariana Andrés, la excuñada de Máxima que conectó al diseñador con la entonces princesa Máxima.

—¿Quién fue la primera clienta famosa?

—Fue Katja Alemann. Yo estaba en (la calle) Arroyo, y debe haber sido entre el 87 y el 88.Le hice unos vestidos para una película y la verdad que fue redivertido.

"Uno de los influencers más importantes que tiene la moda y por eso hasta sale con carteras, es Messi"

—Hay una historia sobre que el vestido de bodas que usó Jackie Kennedy cuando se casó con Onassis le hizo vender a Valentino 69 vestidos iguales ese mismo año. ¿Te pasó algo similar?

—Sí, con el vestido que Pampita llevó para su boda con Martín Barrantes, en 2002. Lo tuve que replicar durante veinte años. Y ese modelo fue una bisagra: no solo era el vestido, sino la actitud de ella, el animarse a recogerse el pelo desprolijo, usar sandalias que en ese momento no se usaban, a elegir un vestido escotado. Fue icónico en cuanto a la demanda que tuvo y por su vigencia.

Tini Stoessel cierra "Reinas", desfile de Benito Fernández, de 2013.

—En época de influencers varios, ¿cuáles creés que marcan tendencia?

—Los influencers son una moda y son personajes que mayormente no han tenido contenido. Para mí, influencers en mi carrera han sido Andrea Frigerio, Dolores Barreiro, Valeria Massa, Máxima de Holanda, Soledad Solaro, Analía Maiorana… Son personas que más allá de tener seguidores o ser lindas, tienen contenido y eso es lo que me parece que a veces a mí me ayuda más que otra cosa.

"La importación ha sido el último mazazo para industria de la moda argentina"

—¿Considerás que hay una sobrevaloración de los llamados influencers?

—No creo que estén sobrevalorados. Evidentemente han funcionado pero si no tienen contenido no se sostienen en el tiempo. Para mí, ahora uno de los influencers más importantes que tiene el mundo de la moda y por eso sale hasta con carteras es Messi. Es más que las Kardashian o cualquier otro que tenga seguidores, pero porque Messi tiene un contenido y eso es lo que, a la larga, se valora.

—¿Qué fue el “efecto Reina Máxima” para Benito Fernández?

—A mí me ha posicionado en un gran lugar en el mundo. Pensá que todos los diseñadores internacionales la quieren vestir, y que me eligiera a mí entre sus pocos diseñadores que la visten, que uno de ellos es Valentino, dos o tres holandeses, un belga… La verdad que me posicionó en un lugar más allá de la moda, en la historia y eso a uno como diseñador lo relaja.

Benito Fernández en la boda de Guillermo Vilas y Phiang, a quien le hizo el vestido; en la foto también Gabriela Sabatini.

—¿Qué fue lo primero tuyo que usó reina Máxima?

—Lo primero que le hice fue para la gira por América Latina en la que lució todos vestidos míos de fiesta. Se ha puesto más de treinta vestidos míos, y hay uno colorado que usó tres veces y que estuvo expuesto en una exposición que se hizo en Holanda por los diez años del principado de Máxima. Incluso lo usó de nuevo terminada esa expo. La verdad que me posiciono en un lugar más allá de la moda, en la historia y eso a uno como diseñador lo relaja.

—¿Cómo nació el vínculo con ella?

—Fue porque para su boda con Guillermo, yo vestí a Mariana Andrés quien por entonces estaba casada con Martín, hermano de Máxima y padrino del casamiento. También vestí a cinco de las mejores amigas de Máxima para todas las galas y para la boda. La revista Hola de España hizo una encuesta con las diez mujeres más elegantes de la boda, y Mariana salió en el cuarto lugar junto a Carolina de Mónaco que tenía un Chanel. A los meses de la boda, me encargó los primeros seis vestidos que se llevó a la gira Latinoamericana.

(De izq. a der.) Natalia Lobo en los Martín Fierro con el vestido que Benito Fernandez se autorecibió de diseñador; Pampita y un vestido con fue muy copiado; y el diseñador con una de sus musas, Dolores Barreiro.

—¿De los vestidos que le hiciste a Máxima, en retrospectiva, cuáles te gustan más?

—Hay dos: uno de pañuelitos cortados a tijera y quemados que usó para el casamiento del príncipe de Grecia y que también lo lució dos veces. El otro es uno color fucsia, de un solo hombro y con flecos que ya como reina usó en su primera visita oficial a Canadá, en la única gala que hubo.

Yayoi Kusama murió a los 97 años siendo una artista vigente.

—¿Hay vestidos que Máxima tiene tuyos y que no usó en actos públicos?

—Por amigas suyas sé que ha usado uno en eventos privados que tienen que ver con casamientos de amigos que no han sido fotografiados. Los vestidos que le hice a Máxima no son para tal o cual situación, ella decide para qué ocasión se los pone. Por eso yo no estoy tan condicionado y eso me da más libertad para hacer los diseños.

(De izq. a der.) Romina Lanaro, Valeria Mazza, Benito Fernández, y Milagros Schmoll en el desfile por los veinte años con la moda.

—¿De los nuevos creadores argentinos y extranjeros, a quiénes mirás qué están haciendo o que proponen?

—Hay muchísimos diseñadores nuevos, eso me encanta, porque el diseño es el valor agregado que hace que una industria crezca. Todavía me parece que les falta... A mí lo que me encanta es cuando un diseñador se apropia de algo, por ejemplo, del rojo de Valentino. Todos hemos hecho vestidos rojos, pero el rojo es de Valentino, la caída de los sacos es de Armani, el metal es de Paco Rabanne… Entonces, por ahí, cuando sos tan nuevo, todavía falta ese paso que es lo que a mí me deslumbra.

Caleidoscopia, colección de Benito Fernández del año 2004.

—En un reportaje Giorgio Armani dijo que le había dado bronca (porque no se le había ocurrido a él) que Karl Lagerfeld hubiera hecho una colección combinando chaquetas tweed Chanel con pantalones khaki ¿Te pasó algo similar con algún colega argentino?

—Aún no. Es que mi identidad tiene un sello bastante fuerte. Sí me ha pasado de que no se me ocurrió hacer el desfile en tal lado que lo hizo un diseñador, o poner tal efecto, o de ver alguna vez algo que decís ¡guau!, cómo no se me ocurrió y qué buena idea. Eso sí.

Un homenaje a América Latina fue colección "Vírgenes",del año 2011.

—¿Cuál fue tu aporte a la moda argentina?

—Sin soberbia, creo que aporté muchísimo. Soy un gran trabajador y he quebrado muchos prejuicios como el de imponer nuestras texturas, nuestra mirada latinoamericana, el de estar vistiéndola a Máxima de Holanda y hacer remeras para un supermercado y que me criticaran por eso. Me parece que mi carrera fue atravesar prejuicios y eso se valora. Y prejuicios en todo sentido como no ocultar que estuve internado por una cuestión de depresión. Yo creo que dejo un sello, que podrá gustar o no, y eso es otra cosa.

—¿Cómo es celebrar 40 años de moda nacional en un contexto en crisis y donde se los acusa de que antes fueron favorecidos o que fueron prebendarios?

—Hace seis meses salí a hablar de la crisis de mi industria y, por suerte, hace dos años arreglé Prêt-à-porter. Yo no estoy pidiendo nada para mí, estoy haciendo un edificio en La Plata con mi nombre, Benito Residence, ropa interior con Jesús Fernández, un vino que lanzo en Mendoza (Etnia)… Entonces, por eso salí a hablar de cómo se está destruyendo esta industria y esta importación ha sido el último mazazo que la va a terminar de destruir por completo. La verdad que, por un lado, festejo mis 40 años super feliz, lleno de amigos, celebrities mi desfile, dos nietos divinos, pero también lo hago con un dolor en el pecho porque hay una industria que amo hace cuarenta años y que se está terminando de destruir. La verdad, que con mucha pena.