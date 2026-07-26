“Poder ser uno mismo y amar a quien quieras, ¿no es eso lo normal?”, dijo Máxima en la World Pride

La política son gestos más que palabras. Y esto aplica para un entidad antigua y cuestionable como las monarquías. En un contexto mundial donde personajes como Elon Musk lideran campañas globales contra la elección individual del sexo y de las relaciones personales, que Máxima Zorreguieta como reina de Países Bajos inaugura la primera World Pride que se realiza en “su reino” es todo un gesto.

La apertura de este evento que durará una semana, sucedió ayer sábado en Amsterdam. Los organizadores recibieron a Máxima en el escenario con el hit de ABBA Dancing Queen, y antes de apretar el botón de “World Pride inaugurado”, ella dijo: “Poder ser uno mismo, amar a quien quieras. ¿No es eso lo normal? “¡Apóyense mutuamente, esten juntos y disfrútenlo!”.

Le siguieron aplausos, más música y fotos con organizadores sosteniendo pancartas con consignas como “Juntos somos más fuertes”, “Unidos en el orgullo”, “Los derechos de los gays con derechos humanos” o “El amor no sabe de límites”, cartel que sostuvo Máxima.

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Contundencia. En la edición online de la revista Vanity Fair destacaron que “en el resto de casas reales europeas han habido gestos parecidos, aunque no siempre tan contundentes como el de Máxima de este sábado”.

Hace trece años, Máxima de Holanda respaldó oficialmente el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. También en 2016, su marido el rey Guillermo, estuvo en el setenta aniversario de sede que en Amsterdm tiene la COC, la organización de defensa de derechos LGTBIQ+ más antigua del mundo.

Aunque no va en esa línea de manera directa, suma como detalle que en 2021, Máxima y Guillermo hayan aceptado que la primera biografía autorizada de su hija Amalia –la futura reina de Holanda–sea escrita por Claudia de Breij, monologuista, productora, y cantante neerlandesa, madre de dos hijos, y lesbiana militante. Es decir, una persona a quien, por ejemplo, Elon Musk eliminaría si no fuera castigado por ello.

“Con motivo del decimoctavo cumpleaños de su Alteza real la princesa Catalina Amalia, princesa de Orange, el 7 de diciembre de 2021, la escritora, artista de variedades y cantante Claudia de Breij ha escrito un libro personal basado en sus encuentros con la princesa. El libro pretende presentar a los lectores a la futura heredera al trono. Amalia. (...) Para este libro, Claudia de Breij mantuvo varias conversaciones con la princesa de Orange durante el verano de 2021 sobre, entre otros temas, su época escolar, su amor por la música y lo que la monarquía y su futuro papel significan para ella”, dice el comunicado oficial que en 2021 publicó la Casa Real.

Qué es la World Pride. Este evento internacional se realiza cada dos años en una ciudad diferente. Como en los mundiales y juegos olímpicos, las ciudades se candidatean, luego se las selecciona. Como los eventos deportivos mencionados, el factor económico es un atractivo adicional –sino el principal– por el volumen de personas que, en el caso de la WorldPride, participan durante una semana. En comparación con anteriorfes sedes, Amsterdam es de las ciudades menos extensa en territorio,y estima que del 25 de julio al 8 de agostorecibirá un millón de turistas internos y del exterior para estar en la Wolrd Pride.

Preocupación. Países Bajos fue el primer país del mundo en aprobar el casamiento entre dos personas del mismo sexo. Fue en 2001. También en 1996 tres neerlandeses activaron la primera celebración de la Marcha del Orgullo e incluyeron el desfile de barcos por los canales de Amsterdam como se hace en las celebraciones del cumpleaños del rey.

A pesar de esto, la “celebración del orgullo” se ha vuelto más política por situaciones como la que surgió en una encuesta que la Universidad de Ámsterdam publicó hace unos meses. La misma reveló que el 41% de los jóvenes no está de acuerdo en que todos los seres humanos son iguales, independientemente de quién sea la persona amada.