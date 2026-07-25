Ibai reúne a influencers de España y Argentina para duelos de boxeo

Hay algo en el boxeo amateur que despierta pasiones. El marco que encontró el streamer Ibai Llanos para promocionar su noche de boxeo no solo prendió en las audiencias: se convirtió en el espectáculo del mundo stream habla hispano más visto a nivel mundial que combina humor, música y los combates deportivos. Esta Velada –así se llaman–es la sexta que organiza Ibai, quien la anunció en marzo último y a las tres horas vendió las ochenta mil entradas.

En esta edición, a celebrarse hoy sábado La Velada del Año VI promete volver a romper los récords de audiencia en las plataformas. La cita, para quienes lo verán presencialmente, es en el Estadio La Cartuja de Sevilla (España); y para quienes lo van a ver por pantallas, la transmisión empezará a las dos de la tarde (en Argentina). El acceso es a través de las plataformas YouTube, TikTok, y Twitch. “Debido a la gran cantidad de combates de este año, acabaremos a las dos de la madrugada, hora española”, avisó el anfitrión Ibai, pidiendo a su comunidad que se prepare para casi ocho horas de transmisión ininterrumpida.

Tenso clima. Hablar de La Velada del Año VI que sucederá en España y que tiene a varios argentinos en su cartelera, por supuesto que tiene un condimento extra, por lo acontecido desde la reciente final del Mundial de Fútbol. Una suerte de guerra cultural entre ambos países se desató sobre todo en el universo digital con algunos episodios violentos aislados en España.

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Algunos videos de argentinos siendo agredidos por españoles marcaron el pulso de una semana inesperada, donde en ese mismo país hinchas de la selección española intentaron quemar sin éxito, una camiseta de Lionel Messi. También, después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra, algunos españoles subieron videos de argentinos cantando en Madrid, “el que no salta es español” e insultando a un chico que vestía una casaca de la selección ibérica. De este lado del Atlántico, si bien no se reportaron agresiones, si se ofreció resistencia ante los posteos de artistas extranjeros que tienen una gran base de fans argentinos.

Duelos. Entre las diez peleas de La Velada del Año VI, hay una que parece estar en consonancia con todo lo que se está viviendo: la pelea entre Edu Aguirre (España) y Gastón Edul (Argentina). El choque entre el periodista de El Chiringuito –muy cercano a Cristiano Ronaldo– y el cronista de TyC Sports y de Olga –cercano a Lionel Messi y la Selección– parece ser una secuela de estos conflictos y rivalidades pos Mundial. Edul y Aguirre ya se concocen porque en marzo último participaron del lanzamiento de este show junto a Ibai.

Otros dos combates sumarán ese condimento adicional que provocó el Mundial. En uno, subirán al ring el cantante argentino Lit Killah y su par Kidd Keo, considerado uno de los pioneros del tral en España. Y otro de los desfíos pugilísticos tendrán como rivales a Gero Arias, influencer fitness nacido en San Luis, y a Víctor Mélida, boxeador influencer ibérico conocido como Viruzz.