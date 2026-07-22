Murió Plas Johnson a los 94 años, el legendario saxofonista detrás del icónico tema de “La Pantera Rosa”

El universo de la música despide a una de las melodías más reconocibles de la historia del cine y la televisión. El saxofonista de jazz y ganador del premio Grammy, Plas Johnson, falleció el pasado 15 de julio a los 94 años de edad en Los Ángeles, según confirmó la emisora especializada KKJZ. Su nombre quedó grabado para siempre en la cultura popular por haber interpretado el célebre e inconfundible solo de saxofón tenor en el tema principal de "La Pantera Rosa".

La inmortal composición de Henry Mancini para el filme de 1963, protagonizado por Peter Sellers en la piel del inspector Jacques Clouseau, fue concebida especialmente a la medida del estilo ágil y elegante de Johnson. Su participación en esa banda sonora se transformó en un clásico atemporal de la música de cine, elevando el tono misterioso y sofisticado del famoso felino animado.

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De hijo de saxofonista a pilar de The Wrecking Crew

Nacido en Luisiana e influenciado por su padre, también saxofonista profesional, Johnson comenzó su recorrido especializándose en géneros como el jump blues y el R&B. Con el tiempo, su talento lo convirtió en una figura imprescindible como músico de sesión en Los Ángeles, pasando a integrar el prestigioso colectivo The Wrecking Crew, la primera opción de los estudios de grabación para las grandes producciones discográficas de las décadas de 1950 y 1960.

El nombre de Plas Johnson quedó grabado para siempre en la cultura popular por haber interpretado el célebre solo de saxofón tenor en el tema principal de "La Pantera Rosa"

A lo largo de su carrera en el estudio y sobre el escenario, prestó su sonido a grabaciones históricas acompañando a gigantes de la música estadounidense como Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand y Ray Charles. Además, Johnson formó parte durante 15 años de la orquesta en vivo del popular programa televisivo de Merv Griffin.

La lucha por el reconocimiento de los músicos sesionistas

A pesar del éxito masivo de las canciones en las que participó, Johnson fue una voz crítica respecto a las injusticias de la industria musical de la época hacia los músicos de sesión, cuyos aportes muchas veces quedaban en el anonimato. En el documental de 2008 dedicado a The Wrecking Crew, el saxofonista denunció la falta de créditos y de regalías por trabajos que vendían millones de copias alrededor del mundo.

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"Peor que no recibir el dinero por tocar en un disco de éxito era ni siquiera tener tu nombre en ellos. Y ellos iban y sacaban a unos chicos blancos recién salidos de secundaria, los ponían de gira y los llamaban con el mismo nombre" llegó a reflexionar sobre las dinámicas comerciales de aquellos años. Con su partida, el jazz despide a uno de los intérpretes más virtuosos y versátiles del siglo XX, cuyo sonido seguirá sonando de generación en generación.

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