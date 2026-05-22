Cayó el "Rey del Viagra": robó miles de pastillas de un laboratorio y las vendía en redes sociales

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un hombre de 41 años acusado de un circuito ilegal de venta de Viagra desde un laboratorio porteño. El sospechoso trabaja en el área de producción y habría utilizado su acceso interno para sustraer miles de comprimidos de sildenafil y tadalafil, medicamentos para la disfunción sexual masculina.

Una vez fuera del establecimiento, el implicado fraccionaba los medicamentos de manera artesanal y los ponía a la venta a través de redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram.

El "Rey del Viagra" era investigado desde 2023 por la Policía de la Ciudad

La investigación sobre su actividad se inició en 2023, cuando personal policial detectó un movimiento sostenido de comercialización de este tipo de sustancias de prescripción médica en entornos digitales que eludían los controles sanitarios. Desde entonces, los investigadores desplegaron tareas de seguimiento encubierto y ciberpatrullaje para identificar a los responsables.

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Mediante estas tareas de vigilancia, se logró reconstruir el presunto modus operandi del acusado, que incluía traslados frecuentes por distintos barrios porteños para distribuir la mercadería sustraída. Según la pesquisa, el material era previamente fraccionado, rotulado y embolsado por el propio implicado fuera de los circuitos legales.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó la realización de dos allanamientos simultáneos. El primero se llevó a cabo en la planta de producción del laboratorio donde trabajaba el acusado, ubicada en la calle Tres Arroyos al 1800, en el barrio de Villa General Mitre.

Además de los 8.613 comprimidos de sildenafil y tadalafil, al sospecho le secuestraron 13 kilos de otros medicamentos

El segundo procedimiento se concretó en el domicilio particular del sospechoso, situado sobre la avenida Vélez Sarsfield al 100, en el barrio de Barracas, inmueble que habría sido utilizado como centro de acopio y acondicionamiento clandestino.

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Como resultado de los operativos, los efectivos secuestraron 8.613 comprimidos de sildenafil y tadalafil listos para su distribución.

También se incautaron frascos, cajas, etiquetas y stickers destinados al embalaje de los comprimidos, además de bolsas con otros medicamentos que alcanzaron un peso total de 13 kilos.

En el lugar fueron halladas anotaciones consideradas relevantes para la causa, dispositivos electrónicos y un automóvil Peugeot 308 presuntamente utilizado para los traslados. El magistrado interviniente ordenó la detención inmediata del hombre y el secuestro de todos los elementos, en el marco de una causa por infracción a la ley de medicamentos.

NG/fl