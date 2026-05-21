La Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestró más de 240 millones de pesos en mercadería falsificada, productos importados y marcas apócrifas, entre ellas unos 5.000 pares de zapatillas truchas, durante una serie de allanamientos realizados en el barrio porteño de Flores, en la zona comercial de avenida Avellaneda.

El operativo fue llevado adelante en 12 locales y una baulera ubicada en una galería sobre la calle Nazca al 400, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ) de la fuerza porteña. Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, con apoyo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Dirección General de Aduanas.

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Según informaron fuentes policiales a este medio, durante los allanamientos fueron secuestrados 5.043 pares de zapatillas, de los cuales el 80% provenían de Brasil y el resto de China. Además, los agentes incautaron 474 camperas de distintas marcas y modelos, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos que llevaban la inscripción “Stanley”.

También se secuestraron ocho mochilas, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina durante los procedimientos. La investigación permitió establecer que en los comercios que estaban bajo la lupa de la Justicia se comercializaban productos ingresados al país de manera irregular y mercadería con marcas falsificadas.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos también detectaron un comercio dedicado a la venta de artículos importados que ofrecía termos sin controles sanitarios habilitantes, por lo que se procedió a la incautación de la mercadería. Además, las autoridades se llevaron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa por disposición del juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5.

Durante los allanamientos participaron efectivos de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol, quienes colaboraron en las tareas de control y secuestro de la mercadería. Según trascendió, el procedimiento se sumó a otros que ya se habían realizado en Flores y en el barrio de Belgrano meses atrás, donde también se decomisaron zapatillas, remeras y otras prendas que sortearon los controles aduaneros.

Qué dice la Ley de Contrabando

La Ley 22.415, conocida como Código Aduanero Argentino —publicada en 1981—, regula el tráfico internacional de mercancías, tipificando el delito de contrabando como la importación o exportación ilícita por vías no autorizadas, ocultamiento o engaño.

En términos generales, la ley considera contrabando a acciones como: introducir mercadería sin declararla, falsear su valor o características, ocultarla para evitar controles, o ingresarla por circuitos no habilitados. También abarca casos donde, aunque haya una apariencia de legalidad, se busca engañar para evitar impuestos o controles.

En cuanto a las penas, la normativa establece distintos niveles según la gravedad del hecho, previendo de 2 a 8 años de prisión, además de multas, para delitos considerados contrabando simple; y de 4 a 10 años de prisión por contrabando agravado (cuando hay circunstancias que implican intervención de tres o más personas, uso de documentación falsa o la participación de funcionarios públicos, entre otras).

FP/ML