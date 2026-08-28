“Para mí, ahora, Messi es uno de los influencers más importantes que tiene el mundo de la moda y por eso hasta sale hasta con carteras”, dice Benito Fernández a PERFIL, en la previa de Mi Historia, su desfile por sus cuarenta años en la moda argentina.

Benito Fernández en París con una modelo con look "total Benito".

“Messi es más que las Kardashian o cualquier otro que tenga seguidores. Porque Messi tiene un contenido y a la larga, eso es lo que se valora”, completa Benito respecto del poder que el jugador argentino tiene como influencer de moda.

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—¿Más allá de Messi, qué influencers creés que marcan tendencia?

—Los influencers son una moda y son personajes que mayormente no han tenido contenido. Para mí, influencers en mi carrera han sido Andrea Frigerio, Dolores Barreiro, Valeria Mazza, Máxima de Holanda, Soledad Solaro, Analía Maiorana…Ellas son personas que más allá de tener seguidores o ser lindas, tienen contenido y eso es lo que me parece que a veces a mí me ayuda más que otra cosa.

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—¿Hay una sobrevaloración de los influencers?

—No creo que estén sobrevalorados. Evidentemente han funcionado pero si no tienen contenido no se sostienen en el tiempo.

Mayo de 2015. Máxima ya como reina, con un vestido de Benito Fernández, en gira oficial en Canadá.

—Aunque no la mencionaste Máxima es una influencer. ¿Qué fue el “efecto Máxima” para Benito Fernández?

—A mí me ha posicionado en un gran lugar en el mundo. Pensá que todos los diseñadores internacionales la quieren vestir, y que me eligiera a mí entre sus pocos diseñadores que la visten, que uno de ellos es Valentino, dos o tres holandeses, un belga… La verdad que me posicionó en un lugar más allá de la moda, en la historia y eso a uno como diseñador lo relaja.

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—¿Cuál fue el primer Benito que usó reina Máxima?

—Lo primero que le hice fue para la gira por América Latina en la que lució todos vestidos de fiesta míos. Se ha puesto más de treinta vestidos míos, y hay uno colorado que usó tres veces y que estuvo expuesto en una exposición que se hizo en Holanda por los diez años del principado de Máxima. Incluso lo usó de nuevo terminada esa expo.

"Vestí a Máxima y a la vez, hacía remeras para un supermercado, y me criticaron", cuenta Benito Fernández.

—¿Cómo comenzó tu relación con Máxima?

—Para su boda con Guillermo, yo vestí a Mariana Andrés quien por entonces estaba casada con Martín, hermano de Máximo y padrino del casamiento. También vestí a cinco de las mejores amigas de Máxima para todas las galas y para la boda. La revista Hola de España hizo una encuesta con las diez mujeres más elegantes de la boda, y Mariana Andrés salió en el cuarto lugar junto a Carolina de Mónaco que tenía un Chanel. A los meses de la boda, Máxima me encargó los primeros seis vestidos que se llevó a la gira Latinoamericana.

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—¿En retrospectiva qué vestidos de los que le hiciste a Máxima te gustan más?

—Hay dos: uno de pañuelitos cortados a tijera y quemados que usó para el casamiento del príncipe de Grecia y que también lo lució dos veces. El otro es uno color fucsia, de un solo hombro y con flecos que ya como reina usó en su primera visita oficial a Canadá, en la única gala que hubo.

Benito Fernández con Tini Stoessel, musa de su colección "Reinas".

—¿Hay vestidos que Máxima tiene tuyos y que no usó en actos públicos ?

—Por amigas suyas se que ha usado uno en eventos privados que tienen que ver con casamientos de amigos que no han sido fotografiados. Los vestidos que le hice a Máxima no son para tal o cual situación, ella decide para qué ocasión se los pone. Por eso yo no estoy tan condicionado y eso me da más libertad para hacer los diseños.

—¿Cuál fue tu aporte a la moda argentina?

—Sin soberbio, creo que aporté muchísimo. Soy un gran trabajador y he quebrado muchos prejuicios como el de imponer nuestras texturas, nuestra mirada latinoamericana, el de estar vistiendo a Máxima Holanda y hacer remeras para un supermercado y que me criticaran por eso. Me parece que mi carrera fue atravesar prejuicios y eso se valora. Y prejuicios en todo sentido como no ocultar que estuve internado por una cuestión de depresión. Yo creo que dejo un sello, que podrá gustar o no, y eso es otra cosa.

Cuatro de los treinta vestidos que Benito Fernández le realizó a Máxima siento princesa y luego reina.

—¿Cómo es celebrar 40 años de moda nacional en un contexto en crisis y donde se los acusa de ser prebendarios?

—Hace seis meses salí a hablar de la crisis de mi industria y , por suerte, hace dos años arreglé Pret-a-Porter. Yo no estoy pidiendo nada para místoy haciendo un edificio en La Plata con mi nombre, Benito Residence, ropa interior con Jesús Fernández, un vino que lanzo en Mendoza (Etnia)…Entonces, por eso salí a hablar de cómo se está destruyendo esta industria y esta importación ha sido el último mazazo que la va a terminar de destruir por completo. La verdad que, por un lado, festejo mis 40 años super feliz, lleno de amigos, celebrities mi desfile, dos nietos divinos, pero también lo hago con un dolor en el pecho de una industria que amo hace cuarenta años y que se está terminando de destruir. La verdad, que con mucha pena.