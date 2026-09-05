Gloria Steinem fue periodista, feminista y madrastra de Batman

Así como en Argentina, de manera general, se asocia a “la ola verde” con el colectivo social que posibilitó que desde 2021 exista la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo; o en Francia la ley similar promulgada en 1975 se la bautizó la Ley Veil, por el impulso que le dio la activista Simone Veil; en Estados Unidos, esa figura es Gloria Steinem, quien murió el jueves por la tarde a los 92 años.

Para esta periodista y activista feminista, la conquista por el derecho al aborto en Estados Unidos fue una iniciativa que tuvo cuando se dio cuenta que un aborto como el que ella se había realizado en Londres, ninguna mujer podía hacerlo en Estados Unidos. Y en el primer número de Ms. –revista que cofundó en 1973 con otra colega y que hoy su versión online financia una fundación–Steinem reunió a cincuenta mujeres proefesionales o reconocidas en Estados Unidos quienes además de decir “Yo aborté”, iniciaron una campaña a nivel político para que sea ley el aborto “legal y seguro”.

En 1973, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció el derecho de la mujer a decidir la interrupción del embarazo amparándose en el derecho a la privacidad. En esta segunda presidencia, el retroceso de la política Donald Trump habilitó a que cada estado decida si la mujer tiene o no derecho a realizarse un aborto. Sobre eso, Steinem señaló que “prohibir los abortos no elimina la su necesidad; solo prohíbe su seguridad”.

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Infiltrada. Desde la década del setenta, Steinem fue una referente de la lucha por la igualdad de las mujeres, además de periodista, conferencista, y militante de las que participaron en marchas hasta que pudo hacerlo. Como periodista, sobre todo tras su muerte, se recordó la investigación que hizo luego de infiltrarse en el club Playboy, creado por el dueño de esa publicación y frecuentado por la elite norteamericana. En ese reportaje dio cuenta sobre el sexismo generalizado que enfrentaban las famosas camareras “conejitas”.

Nuevas barreras. En los últimos reportajes que dio, consultada sobre si el feminismo había ganado o perdido, Gloria Steinem señalaba que “ahora se corrieron las barreras: las mujeres pueden acceder a trabajos que antes solo para hombres pero, se le pone un techo de cristal; ahora, los hombres entienden que en un matrimonio los deberes son equitativos hasta que llegan los hijos; las barreras están ahí. (Las mujeres) no hemos perdido poder, perdimos elecciones. Las encuestas siempre favorecen a que tengamos derechos, pero cuando llega el momenot de votar, perdemos”.

Hijastro famoso. Gloria Steinem no tuvo hijos, tuvo amores, y un único marido. En 2000 y a los 66 años se casó con David Bale, padre del actor Christian Bale, quien hizo tres veces de Batman, siempre dirigido por Christopher Nolan. También fue el protagonista de American Psycho, película basada en homónimo bestseller. Paradoja: Steinem convenció a Leonardo DiCaprio de no hacer por la violencia del personaje. El matrimonio duró tres años, el último, David Bale estuvo internado hasta que falleció.

Consejera. Meghan Markle reconoció Gloria Steinem como su mentora y amiga y le dedicó un posteo. “‘Estamos conectadas, no jerarquizadas’, solía decirme, y la pulsera que me regaló expresaba precisamente eso. Aún la llevo puesta con orgullo. (...) Me presentó a una de mis mejores amigas (siempre fue una gran defensora de la amistad entre mujeres), quería a nuestros hijos con todo su corazón, me aconsejaba en los momentos difíciles y me ofrecía perspectivas y consejos extraordinarios mientras tomábamos una taza de té, siempre con esa chispa y ese ingenio inigualables”, escribió Meghan Markle.