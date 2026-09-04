Murió Carla Jeffery, actriz de “Zombies” de Disney, a los 33 años

La actriz estadounidense Carla Jeffery, reconocida por interpretar a Bree en la saga “Zombies” de Disney Channel, murió el martes 1 de septiembre de 2026 a los 33 años. La noticia fue comunicada por Alexanders Talent Management, la agencia que la representó durante más de dos décadas.

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La confirmación fue publicada en las redes sociales de la intérprete y de la compañía. En el mensaje, su representante, Carla Alexander, expresó la profunda tristeza que provocó la pérdida y recordó a Jeffery como una artista talentosa, alegre y capaz de transmitir su energía tanto dentro como fuera de la pantalla.

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“Carla era más que una clienta; era parte de nuestra familia”, sostuvo la agencia en el comunicado, en el que también destacó la relación profesional y personal que mantuvieron desde que la actriz tenía 12 años.

De qué murió Carla Jeffery

Hasta el momento, la causa de la muerte de Carla Jeffery no fue informada oficialmente. Su familia solicitó privacidad mientras atraviesa el duelo y no difundió detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

La agencia de representación pidió respetar ese pedido y evitar especulaciones. La familia también rechazó versiones no confirmadas relacionadas con el consumo de drogas y señaló que será necesario esperar los resultados de la autopsia para conocer información concluyente, según reportó Entertainment Weekly.

La muerte de la actriz generó conmoción entre sus seguidores y compañeros de trabajo. Integrantes del elenco de “Zombies”, entre ellos Milo Manheim y Chandler Kinney, compartieron mensajes de despedida en los que recordaron su calidez, su sentido del humor y la energía que aportaba durante las grabaciones.

Quién era Carla Jeffery, la actriz que interpretó a Bree en “Zombies”

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, y comenzó a actuar durante su infancia. Su acercamiento al mundo artístico estuvo vinculado con su hermano mellizo, Carlon Jeffery, quien también desarrolló una carrera como actor.

La familia se trasladó a California para acompañar el trabajo de Carlon. Allí, Carla comenzó a tomar clases de actuación y descubrió una actividad que le permitía superar la timidez que había marcado sus primeros años.

Su debut cinematográfico se produjo en 2006 con “Phat Girlz”, la comedia protagonizada por Mo’Nique. Jeffery tenía 12 años cuando interpretó una versión joven del personaje principal, un papel que marcó el comienzo de una trayectoria de dos décadas en cine y televisión.

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Poco después se incorporó a la sexta temporada de “Curb Your Enthusiasm”, la serie creada y protagonizada por Larry David. Allí encarnó a Keysha Black, integrante de una familia que había sido desplazada por un huracán. El formato basado en la improvisación representó un desafío particular para la joven actriz.

Las series en las que trabajó Carla Jeffery

Durante los años siguientes, Jeffery construyó una extensa carrera como actriz invitada y secundaria en producciones dirigidas principalmente al público juvenil. En 2008 participó en “iCarly”, mientras que en 2011 apareció en “Good Luck Charlie” y, un año más tarde, en “Shake It Up”.

También formó parte de series como “Southland”, “Suburgatory”, “Scream Queens”, “Crazy Ex-Girlfriend”, “Uncle Buck” y “American Vandal”. Estos trabajos le permitieron transitar entre la comedia, el drama policial y las ficciones adolescentes antes de alcanzar su papel más conocido.

Su gran oportunidad llegó en 2018, cuando fue elegida para interpretar a Bree Prattle, una entusiasta animadora de la escuela secundaria Seabrook y mejor amiga de Addison, en la primera película de “Zombies”. La producción combinó música, comedia y elementos sobrenaturales dentro de una historia centrada en la convivencia entre humanos y zombis.

Carla Jeffery y su papel de Bree en la saga “Zombies”

Bree se convirtió en uno de los personajes más queridos de la franquicia por su personalidad optimista, su lealtad y su capacidad para acompañar a Addison durante los conflictos que atravesaban la comunidad de Seabrook.

Jeffery participó en las tres primeras películas: “Zombies”, estrenada en 2018; “Zombies 2”, lanzada en 2020; y “Zombies 3”, presentada en 2022. Las producciones abordaron, mediante una historia fantástica, asuntos relacionados con la discriminación, la identidad, la integración y la amistad.

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La actriz también volvió a interpretar a Bree mediante su voz en “Zombies: The Re-Animated Series”, la serie animada derivada que comenzó a emitirse en 2024. La descripción oficial de Disney presenta al personaje como una animadora de Seabrook High y la mejor amiga de Addison.

El valor de la representación para Carla Jeffery

Más allá del éxito de la franquicia, Jeffery consideraba que Bree tenía una importancia especial por la representación que ofrecía a las niñas y adolescentes negras de talla grande. La actriz había hablado públicamente sobre la responsabilidad que sentía al ocupar ese espacio en una producción de alcance internacional.

Uno de los momentos que le permitió comprender la dimensión de su trabajo ocurrió cuando Disney comercializó disfraces inspirados en los personajes de “Zombies”. Ver a niñas vestidas como Bree le mostró que su actuación podía funcionar como una referencia positiva para otras jóvenes.

Jeffery admitió que nunca había imaginado convertirse en una inspiración para el público. Esa posibilidad, según explicó, reforzó su deseo de continuar interpretando personajes capaces de generar identificación y fortalecer la autoestima de quienes no siempre se veían representados en la pantalla.

El legado de Carla Jeffery en Disney

La muerte de Carla Jeffery a los 33 años interrumpió una carrera que había comenzado durante su infancia y que alcanzó proyección mundial gracias a la saga de Disney. Su última etapa profesional también incluyó trabajos de voz y proyectos vinculados con la formación artística de niños.

Para una generación de espectadores, su nombre permanecerá asociado a Bree y al universo de “Zombies”. Sus compañeros y representantes la despidieron como una mujer luminosa, generosa y comprometida con su profesión, mientras la familia atraviesa el duelo lejos de la exposición pública. La actriz participó en las tres primeras películas de la franquicia y retomó el personaje en su versión animada, según detallaron Los Angeles Times y People.