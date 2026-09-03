El secreto de Tim Cook para transformar Apple: qué hacía todos los días a las 5 de la mañana

Después de 15 años como CEO de Apple, Tim Cook dejó la conducción ejecutiva de la compañía y abrió una nueva etapa bajo el liderazgo de John Ternus. En medio de la transición, el empresario compartió el ritual matutino que mantuvo prácticamente sin cambios durante todo su mandato: levantarse temprano y comenzar el día leyendo correos electrónicos de usuarios de la marca.

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La costumbre fue revelada por Cook en una carta dirigida a la comunidad de Apple, en la que repasó el vínculo que construyó con los consumidores y explicó cómo sus historias influyeron en su trabajo. Más que una rutina de productividad, la práctica funcionaba como una forma de recordar el impacto cotidiano de los productos de la empresa.

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Tim Cook comenzaba sus días leyendo correos de usuarios de Apple

“Durante los últimos 15 años comencé casi todas las mañanas de la misma manera”, explicó Cook en su carta a la comunidad de Apple. Su primera actividad consistía en abrir el correo electrónico y leer los mensajes que habían llegado durante el día anterior desde distintas partes del mundo.

Los textos incluían experiencias personales, agradecimientos, críticas y reclamos. Algunos usuarios relataban situaciones en las que un Apple Watch había contribuido a salvar la vida de un familiar, mientras que otros describían cómo una computadora Mac había transformado su manera de trabajar.

Cook también recibía mensajes sobre fotografías tomadas con un iPhone en lugares difíciles de alcanzar y comentarios de personas disconformes con productos o funciones que no operaban como esperaban. Para el ejecutivo, esa combinación de reconocimiento y crítica permitía mantener una conexión directa con quienes utilizaban los dispositivos de la compañía.

El ex-CEO aseguró que en cada correo percibía “el corazón palpitante de nuestra humanidad compartida”. Según explicó, esas historias profundizaban su obligación de trabajar más y continuar impulsando mejoras dentro de Apple.

La importancia de comenzar el día a las 5 de la mañana

La lectura de mensajes formaba parte de una rutina que comenzaba muy temprano. En una entrevista concedida al podcast Table Manners, presentado por Jessie y Lennie Ware, Cook contó que acostumbraba iniciar su jornada alrededor de las 5 de la mañana.

El empresario definió las primeras horas del día como el período que podía controlar mejor. A medida que avanzaba la jornada, explicaba, aparecían reuniones, decisiones y problemas capaces de modificar la agenda y absorber tiempo, energía y atención.

Por ese motivo, Cook reservaba la mañana para aislarse momentáneamente del ruido externo, permanecer en silencio y concentrarse en algunos asuntos prioritarios. Ese espacio de calma le permitía organizarse antes de ingresar en la dinámica diaria de una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

“No se trata solo de levantarse temprano”, se desprende de su descripción, sino de aprovechar una franja del día en la que todavía no habían comenzado las exigencias laborales. Su rutina buscaba generar un momento de reflexión y contacto directo con los usuarios antes de enfrentarse a las obligaciones corporativas.

El desayuno elegido por Tim Cook durante su rutina

El ritual también incluía un desayuno sencillo. Cook contó que solía consumir cereal Kashi, elaborado con proteínas, acompañado con leche de almendras sin azúcar.

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Aunque esta elección llamó la atención por su austeridad, el elemento central de la rutina no era la alimentación, sino el momento dedicado a leer experiencias reales. Los mensajes permitían que el máximo responsable de Apple comenzara cada jornada observando a la empresa desde la perspectiva del consumidor.

Para Cook, conocer la manera en que las personas incorporaban los productos de Apple a su vida cotidiana generaba una responsabilidad adicional. En su carta, sostuvo que esos testimonios lo impulsaban a trabajar con mayor intensidad y a intentar llevar a la compañía más lejos.

Los mensajes que marcaron el liderazgo de Tim Cook

El ejecutivo afirmó que sentía una gratitud difícil de expresar por haber ocupado el lugar de receptor de aquellas historias. También calificó como un honor y un privilegio haber liderado una empresa capaz, según sus palabras, de despertar la imaginación y enriquecer la vida de sus usuarios.

La rutina revela uno de los aspectos centrales del estilo de conducción de Tim Cook en Apple: la utilización de experiencias concretas como referencia para comprender el alcance de las decisiones empresariales. Ese contacto cotidiano representaba una fuente directa de información que podía complementar los reportes comerciales, las cifras de ventas y los análisis internos. Al comenzar el día con esas historias, Cook colocaba al consumidor en el centro de su agenda antes de abordar las cuestiones ejecutivas.

John Ternus asumió como nuevo CEO de Apple

La revelación del ritual coincidió con el cambio de liderazgo en la compañía. Cook dejó el puesto de CEO para asumir como presidente ejecutivo de Apple, mientras que John Ternus quedó a cargo de la dirección general.

Ternus ingresó a Apple en 2001 y desarrolló una carrera de más de dos décadas dentro de la empresa. Antes de asumir como CEO se desempeñó como vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware y participó en el desarrollo de productos como el iPhone, el iPad y las computadoras Mac.

Cook lo describió como un ingeniero y pensador brillante, obsesionado con los detalles y comprometido con la búsqueda de productos mejores, más audaces y significativos. Además, destacó su integridad y su conocimiento de la cultura interna de Apple.

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El histórico ejecutivo también aclaró que su cambio de funciones no representaba una despedida definitiva. Desde su nuevo cargo continuará vinculado con la empresa, aunque la responsabilidad operativa cotidiana quedará en manos de Ternus.

Cook asumió como CEO en 2011, después de la renuncia de Steve Jobs por motivos de salud. Su llegada abrió una etapa diferente para Apple, que debió continuar creciendo después de la muerte de su cofundador.

Durante su gestión, la compañía amplió su catálogo de dispositivos y servicios, lanzó el Apple Watch, desarrolló Apple Music, renovó distintas generaciones del iPhone, avanzó en el diseño de procesadores propios para Mac e inició su incursión en la inteligencia artificial con Apple Intelligence.