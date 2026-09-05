George Clooney abrió un Festival de Venecia que tendrá en pantalla a Borges y Elon Musk

George Clooney aportó una frescura más latina que hollywodense al Festival de Venecia que va por sus primeros días de alfombras rojas y estrenos. El actor, que eligió vivir más tiempo en Europa que en Estados Unidos, mantuvo un juego con los numerosos fotógrafos que siguieron su ingreso a la sala principal del festival, donde éstos le entregaron una foto de su anterior paso por Venecia, le prestaron sus cámaras, se sentó con ellos en el sector de prensa y por un rato también jugó a ser uno de ellos, tomando fotos.

Ya más formal, y en el escenario, recibió de manos de la actriz Laura Dern, primero, mensajes de actores como Brad Pitt y Adam Sandler, luego el premio a la trayectoria. “Cuando empezás a reflexionar sobre los años de profesión, te das cuenta de que en realidad no tuviste una carrera sino una serie de accidentes felices. Nadie llega muy lejos por sí solo”, dijo George Clooney, de 65 años.

Miedo trumpista. Como ya había sucedido en la conferencia de prensa previa, Clooney habló de la coyuntura política de Estados Unidos. “Estamos viviendo un momento en el que quienes ostentan el poder nos dicen que debemos tener miedo los unos de los otros, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Porque la historia sí nos da una lección”. Y teniendo en cuenta los insultos que Javier Milei lanza contra el periodismo que lo investiga y analiza, las palabras de Clooney podrían aplicarse en la Argentina y no solo en el Estados Unidos de Trump. El actor apuntó a que a los primeros que los autoritarios quieren silenciar es a “los periodistas que hacen preguntas, los artistas que rechazan las respuestas fáciles, los directores de cine, los escritores, los actores y los músicos que insisten en que alguien a quien no conoces se merece tu empatía”.

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CIA, Chile, Pinochet. “Desde que era adolescente, siempre me interesaron Chile, el golpe de Estado, la CIA y la implicación del gobierno estadounidense en todo eso. Me resultaba fascinante la idea de que, al parecer, Estados Unidos no siempre está interesado en la democracia”, dijo en Venecia Martin McDonagh, director de Wild horse nine. Esta película, interpretada por John Malkovich y Sam Rockwell, narra el accionar de dos veteranos agentes de la CIA, destinados en Chile en los meses previos al golpe de Estado de Augusto Pinochet contra presidente democrático Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. “Una de las cosas más aterradoras es que ya no parece que Estados Unidos esté haciendo estas cosas de manera encubierta, lo cual es muy extraño”, dijo McDonagh. “En los años 70, esa terrible gente tenía la inteligencia de mantener sus actos en secreto”.

Solo dos. Maggie Gyllenhaal es la presidenta del jurado principal del Festival de Venecia. Esta actriz y directora señaló en su primer encuentro con los medios que ella también estaba sorprendida por la poca presencia de películas filmadas por directoras.

De las veintiún películas en competencia por el León de Oro, solo dos están hechas por mujeres, y una incluso codirigida con un hombre. Ante las críticas, Alberto Barbera –director artístico del certamen– argumentó que menos de una cuarta parte de las películas presentadas al comité de selección habían sido realizadas por mujeres y que “la calidad de las que vimos no era para que pudiéramos incluirlas en competición”.

IA, no funcionó. El uso de la inteligencia artificial (IA) en el cine también estuvo en boca de Maggy Gyllenhaal. Ella presentó en el festival Flesh Impact, un cortometraje protagonizado por Dakota Johnson y Ellen Burstyin sobre cómo hubiera seguido la vida de Marilyn Monroe si no hubiera fallecido en 1962. “Las personas que encargaron este proyecto me pidieron que usara IA; ellos utilizaban una IA con licencia, entrenándola con películas de Marilyn Monroe de las que teníamos los derechos. Y me lancé. Pensé: ‘Está bien, soy curiosa, veamos qué pasa’”, dijo Gyllenhaal.“Y básicamente no funcionó. Trabajamos mucho y al final, lo deseché porque lo que salía con Dakota interpretando a Marilyn Monroe era muchísimo más conmovedor, humano, más vivo”.

Latinos. El cineasta italochileno Marco Bechis –director de Garage Olimpo– compite con Regreso a Buenos Aires, sobre un sobreviviente de la dictadura argentina que vuelve para testificar en el Juicio a las Juntas militares. Y fuera de competición, el argentino Mariano Llinás presenta una biografía de más de cinco horas sobre Jorge Luis Borges a partir de objetos y lugares relacionados con el legendario escritor.

En la sección Spotlight, se estrenará la película de Gael García Bernal –en versión doble, director y actor – Hombre al agua, donde el actor mexicano interpreta a un socorrista cubano que se ve inmerso en una farsa familiar en México. El elenco incluye a Ricky Martin.

Sensibilidad y polémica. Luego de la repercusión que causó en 2025 La voz de Hind, sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza, este 2026 puede ser que quien repite ese estupor y aplausos sea el documental NAZA. Codirigido por el periodista de investigación Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor, dos de los cuatro autores del oscarizado No other land (2024), NAZA aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web de la Mostra. Otros títulos que abordan este conflicto son The road to Jericho, de Amos Gitai, y Citizen Osama.