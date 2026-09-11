Una encuesta muestra un cambio en la intención de voto para las elecciones 2027

El tablero político con miras a las elecciones presidenciales de 2027 empieza a registrar movimientos. Según la encuesta nacional realizada en agosto por la consultora Tendencias, Axel Kicillof encabeza la intención de voto general y se impone en un eventual escenario de segunda vuelta frente al presidente Javier Milei.
En la medición sobre la preferencia electoral de cara a la primera vuelta presidencial, el gobernador bonaerense registra un 33,7% de los apoyos, superando por al jefe de Estado, quien cosecha un 32,4%. Detrás de los dos principales competidores se ubican Myriam Bregman con el 10,2% y Juan Schiaretti con el 6,6%, mientras que las opciones de voto en blanco e indecisos representan el 7,4% y el 9,7%, respectivamente.
De acuerdo con el análisis de la consultora Tendencias, este corrimiento en el primer lugar responde sobre todo a la caída constante del oficialismo, que a comienzos de año superaba los 38 puntos, y no a un crecimiento abrupto del peronismo, que se ha mantenido en valores relativamente estables de entre 30 y 33 puntos en las últimas mediciones.
Encuesta: un exministro quedó en el primer puesto y Milei lejos del podio
Al evaluar una definición en balotaje entre los dos candidatos principales, Kicillof amplía la ventaja al alcanzar un 46,1% frente al 37,4% de Milei. En este mano a mano, el resto del electorado se distribuye entre un 7,3% de voto en blanco, un 5,8% de personas que afirman que no irían a votar y un 3,5% de indecisos.
El informe de la consultora analiza además la disposición individual a votar por cada dirigente, lo que refleja un electorado oficialista más polarizado y con menor margen de crecimiento. Javier Milei conserva la base de voto firme más nutrida con un 28,8% que afirman que "seguramente lo votarían", pero también registra la tasa de rechazo más alta, alcanzando un 55,8% de "nunca lo votaría" y un techo electoral acotado con solo un 7,4% que "podría votarlo". Por su parte, Kicillof obtiene un 23,9% de voto seguro, un 20,2% de voto potencial y un rechazo del 47,6%.
En este contexto, Myriam Bregman cuenta con un 10,5% de voto firme, un 23,6% de voto potencial y un 52,3% de rechazo, consolidándose según la consultora Tendencias como una tercera fuerza estable. La dirigente de la izquierda mantuvo una intención de voto sin grandes oscilaciones en la franja del 10% al 15% durante todo el año. Asimismo, en materia de imagen positiva se ubicó en agosto en el tercer puesto nacional con un 40,4%, quedando únicamente por detrás de Cristina Fernández de Kirchner con el 42,5% y de Axel Kicillof con el 41,6%, y posicionándose por encima de Javier Milei, quien registra un 35,5%.
Ficha técnica: Fecha de relevamiento: 24 al 29 de agosto de 2026, Universo: Electores habilitados a votar en territorio nacional; Ámbito: Nacional; Tipo de investigación: Cuantitativa, con cuotas socio-poblacionales y proporción de votantes por edad, nivel educativo y sección; Sistema de consulta: Encuesta online. Sistema de recolección CAWI; Segmentos de ponderación: Datos sociodemográficos y voto anterior (elecciones generales y balotaje de 2023, y elecciones legislativas de 2025); Tamaño de la muestra: 4.958 casos; Nivel de confianza: 95%; Error de muestreo: ± 1,4%
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