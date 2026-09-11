La embajada china en Argentina apuntó contra el embajador norteamericano: "Un caso típico de ‘el ladrón grita: ¡agarren al ladrón!’"

La embajada china en Argentina salió a cuestionar las declaraciones de Peter Lamelas, el embajador estadounidense en nuestro país, quien había escrito que "un mercado libre no debe ser un mercado ciego, ¡y no debe ignorar las amenazas disfrazadas de competencia!".

En una declaración que difundió su portavoz a través de la red social X, la representación diplomática de China expresó: “Recientemente, cierto funcionario estadounidense realizó infundadas declaraciones sobre ‘amenazas disfrazadas de competencia’, que hicieron recordar la ‘bolsa de detergente’ que en el pasado se consideró prueba de un arma de destrucción masiva”.

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Y luego sumó: “Sus palabras también trajeron a la memoria el episodio de la empresa francesa Alstom que se vio obligada a vender a bajo precio por ‘suponer una amenaza para el orden económico y jurídico de cierto país’. Y remitieron al escándalo conocido como ‘PRIS’, donde quedó al descubierto la verdadera cara de los supuestos defensores de la ciberseguridad”.

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Para luego afirmar: “La historia ha demostrado, una y otra vez, que las aparentes amenazas de las que se habla ahora son pura invención. Un caso típico de ‘el ladrón grita: ¡agarren al ladrón!’”.

El comunicado cierra diciendo: “Hay quienes se especializan en disfrazar sus propios intereses como ‘amenazas comunes’ infundadas; hay que mantenerse alerta ante este tipo de ‘advertencias bienintencionadas’”.

Cómo empezó la discusión entre Peter Lamelas y la embajada China

El 22 de agosto, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, cuestionó el uso de tecnología china en proyectos estratégicos en un tuit que generó mucha polémica.

“Las tecnologías de alto riesgo de empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI están, en última instancia, sujetas a los designios del gobierno comunista chino. La legislación china obliga a estos proveedores a cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing, lo que genera riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de las redes. Instamos a los socios de Estados Unidos en las Américas a cambiar rápidamente a proveedores confiables para proteger a sus ciudadanos y su soberanía”, escribió el embajador norteamericano.

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La embajada china publicó un posteo que parece responderle a Lamelas sin mencionarlo directamente: “Es cierto que hay que basarse en los hechos. Pero las falsas acusaciones no son hechos. La realidad es que las empresas tecnológicas chinas operan en la mayoría de los países".

Y cerró remarcando que "empresas como Huawei son proveedores fiables, que gozan de gran reconocimiento y aceptación en el mundo”.