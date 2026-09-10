Axel Kicillof: "Milei se la pasa viajando por el mundo, pero ser presidente es darle respuestas al pueblo"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, encabezó este miércoles 9 de septiembre, junto al presidente del PJ de Misiones, Christian Humada, un acto del que participaron militantes y dirigentes en la sede de la ciudad de Posadas.

“Misiones tiene enormes riquezas y gente de laburo, pero hoy su actividad forestal cae por decisión de Milei. La producción yerbatera atraviesa una crisis profunda después de que destruyeran el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y también está golpeado el turismo interno”, comenzó diciendo Kicillof.

El acto de Axel Kicillof en Misiones

Para luego afirmar: “En tres años de gestión, Milei no le trajo nada positivo a la provincia de Misiones: se la pasa viajando por el mundo, pero ser presidente es darle respuestas al pueblo. Esta crisis no es circunstancial ni se va a solucionar sola: es el modelo que quieren para la Argentina, un programa que busca convertirnos en una nación dependiente, con menos trabajo y menos derechos”.

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En ese punto, advirtió: “Quieren transformar la matriz productiva y por eso van contra la industria y contra el federalismo. Ninguna provincia se va a salvar sola porque el problema es nacional: no es culpa del pequeño productor ni del trabajador misionero, es culpa de Milei”.

Axel Kicillof en Misiones

Kicillof agregó: “Vinimos a escuchar, a sentir lo que pasa y a entender de primera mano cuáles son los problemas para que, cuando tengamos de nuevo un gobierno peronista, podamos darles soluciones y respuestas”.

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Y cerró su discurso afirmando: “Aquí en Misiones encontré pibes y pibas que van a defender la educación pública, gratuita y de calidad, y un pueblo que sigue creyendo en la solidaridad: si esa era la batalla cultural, Milei ya la perdió. Tenemos que ser miles los que expliquemos que cinco años más de estas políticas nos llevarían a un precipicio y los que trabajemos para construir, desde abajo hacia arriba, una alternativa nacional que sea el camino para volver a ser una patria libre, justa y soberana”.

Estuvieron presentes los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y secretarios, secretarias y congresales del PJ de Misiones.

Axel Kicillof en Misiones

Las palabras de Christian Humada

Christian Humada, por su parte, afirmó que “La sociedad ya no aguanta más las políticas del actual Gobierno nacional”.

Axel Kicillof en Misiones

Y agregó: “Necesitamos una Argentina que incluya a todos y todas, y para eso es indispensable caminar las calles, militar y trabajar en conjunto para que el próximo presidente sea peronista”.

HM