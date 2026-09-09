El piso electoral de Milei y la paradoja opositora de Bregman y Kicillof

Ayer aparecieron dos encuestas: una fue publicada y la otra no. La primera es la de Atlas Intel con Bloomberg, una consultora con mucha llegada en los mercados y que mide en gran parte de la región. La segunda, que recibí de manera privada, es el monitor mensual que elabora QSocial, coordinado por Lucas Propps y bajo la dirección de Rafael Prieto. Aunque el informe de QSocial tiene 60 páginas, rescaté los gráficos más relevantes. Sorprende ver cómo coinciden ambas mediciones.

A modo de conclusión previa: las fotos muestran a un presidente Javier Milei consolidado como el jefe indiscutido de una primera minoría del 35%. Visto el contexto, no es un mal número, sobre todo si observamos la enorme confusión que reina en el frente opositor.

Atlas Intel: números a la baja y sutilezas del electorado

Según el trabajo de Atlas Intel, el presidente registra un 35% de respaldo a su figura, el punto más bajo de la serie histórica. La aprobación cayó de 39% a 35%, mientras que el rechazo subió tres puntos para ubicarse en un elevado 62%.

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Sin embargo, aparece una distinción interesante: cuando se evalúa el desempeño de la gestión (no la imagen personal), el Gobierno experimentó un repunte del 37% al 38,1% respecto de julio, recortando la desaprobación de la gestión del 62% al 58%. No soy sociólogo ni encuestador para explicar las sutilezas que separan la imagen personal de la valoración de la gestión, pero allí hay tres puntos de diferencia.

Indicador (Atlas Intel) Aprobación / Positiva Desaprobación / Negativa Imagen de Javier Milei 35,0% 62,0% Gestión de Gobierno 38,1% 58,0%

En el ranking de dirigentes con mejor posicionamiento relativo aparecen tres mujeres: Myriam Bregman: 43% de imagen positiva y 51% de negativa. Cristina Fernández de Kirchner: 39% de positiva y 55% de negativa. Patricia Bullrich: 38% de positiva y 55% de negativa (afectada por el desgaste general). Axel Kicillof: 36% de positiva y 55% de negativa.

Todos los dirigentes analizados tienen más saldo negativo que positivo. Que Bregman encabece la lista no significa que la gente la vaya a votar. Imagen y voto son dos mundos distintos. En momentos de enojo generalizado con la política tradicional, suelen emerger figuras periféricas con buena valoración social. Ocurrió en su momento con Luis Zamora durante el menemismo.

Preocupaciones sociales y el Monitor de QSocial

En el plano económico, Atlas Intel revela que el 63% valora negativamente la situación actual del país y el 49% cree que empeorará en los próximos seis meses. El desempleo escaló al segundo lugar de las preocupaciones, mientras que la inflación cayó al cuarto puesto. El segmento más joven (menores de 24 años) sigue siendo el núcleo duro del oficialismo, con una aprobación del 44%.

Encuesta: el peronismo le saca una leve ventaja a La Libertad Avanza y muchos reclaman "un cambio"

Por su parte, el monitor de QSocial ratifica la tendencia: Evaluación del país: 55% considera que la situación es mala; solo 13% la ve bien. Aprobación presidencial: 59% desaprueba y 35% aprueba. Comportamiento de la oposición: Un 54% lo desaprueba, lo que expone un malestar general con todo el arco político.

Un dato del informe de QSocial que requiere atención oficial: el 62% de los encuestados considera que la mayoría de los funcionarios del Gobierno son corruptos. Espero que no sea así, pero el Poder Ejecutivo debería encender las alarmas ante semejante nivel de percepción pública.

Intención de voto e impacto en el bolsillo

Cuando QSocial indaga sobre la intención de voto por espacio político en un escenario hipotético, la dispersión es contundente: La Libertad Avanza: 28% Peronismo: 28% Kirchnerismo (medido por separado): 15% PRO: 4% Izquierda: 3% (evidenciando la distancia entre la imagen de Bregman y la intención de voto) UCR: 1%

El cuadro más elocuente sobre la microeconomía diaria trasciende la política partidaria: el 75% de los consultados afirma que en el último mes debió recortar gastos para llegar a fin de mes. Un dato insoslayable para comprender el clima social.