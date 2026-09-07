Régimen Penal Juvenil: Bullrich cruzó a Kicillof tras la suspensión y lo acusó de “ponerse del lado de los delincuentes”

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, apuntó este lunes contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de que la Justicia de la provincia suspendiera preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La dirigente libertaria cuestionó, además, el funcionamiento de la Justicia bonaerense y sostuvo que los vecinos de la provincia viven “con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

La resolución judicial fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. El fallo dispuso frenar temporalmente la implementación del nuevo régimen en todo el territorio bonaerense.

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La decisión se produjo apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal para adolescentes de entre 14 y 18 años. La normativa, impulsada por el Gobierno nacional, contempla la posibilidad de aplicar el sistema penal a partir de los 14 años y establece distintas medidas y sanciones para los adolescentes alcanzados.

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Bullrich apuntó contra Kicillof

Tras conocerse la resolución, Bullrich salió al cruce del gobernador bonaerense a través de sus redes sociales y vinculó directamente la suspensión con la situación de inseguridad que atraviesa la provincia. “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, sostuvo la senadora.

La exministra de Seguridad también cuestionó duramente a la Justicia provincial y calificó de “garantista” al sistema judicial bonaerense. “También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”, afirmó Bullrich.

En la misma línea, la dirigente libertaria cerró su mensaje con una fuerte crítica a la gestión provincial: “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.

El planteo de Bullrich se inscribe en una disputa política que tiene a la inseguridad y a la baja de la edad de imputabilidad como uno de los principales ejes de confrontación entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo bonaerense.

Por qué la Justicia suspendió el nuevo régimen

El fallo que frenó temporalmente la aplicación de la norma no se basó en una decisión política sobre la edad de imputabilidad, sino en las condiciones materiales e institucionales con las que cuenta la Provincia para implementar el nuevo sistema.

La jueza advirtió que la entrada en vigencia del régimen puede generar un incremento en la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal y, eventualmente, en el número de jóvenes privados de su libertad. En ese contexto, la resolución puso el foco en la capacidad del Estado bonaerense para garantizar lugares de alojamiento y las condiciones necesarias para aplicar las nuevas disposiciones sin afectar derechos fundamentales.

La magistrada planteó además que el Estado no puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal sin contar previamente con las estructuras, recursos humanos y condiciones institucionales necesarias.Por ese motivo, la suspensión fue establecida con carácter preventivo y por un plazo inicial de 60 días. Durante ese período, la Justicia deberá analizar las condiciones existentes para determinar si la Provincia está en condiciones de implementar efectivamente el nuevo régimen.

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Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley 27.801 establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18. La normativa busca establecer un sistema diferenciado del régimen penal para adultos, con medidas orientadas también a la responsabilidad, la educación, la resocialización y la integración social.

El nuevo esquema comenzó a regir el 5 de septiembre y contempla penas de hasta 15 años para determinados delitos. Bullrich había celebrado previamente su entrada en vigencia y había destacado la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.“Desde hoy no importa la edad: si delinquir, las pagás”, había publicado la senadora al celebrar la puesta en marcha de la normativa. También había afirmado que “se terminó la excusa de la edad para delinquir” y que quienes cometan delitos deberán responder por sus actos.

El Gobierno nacional, por su parte, reglamentó este lunes la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026. La norma establece al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito de la Justicia nacional y federal y crea mecanismos de coordinación entre distintos organismos estatales para implementar el régimen.

Entre otras medidas, la reglamentación contempla la creación de un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil y una Mesa Federal destinada a articular con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

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La disputa política detrás de la suspensión

La suspensión judicial vuelve a colocar la seguridad y el régimen penal juvenil en el centro de la disputa entre el oficialismo nacional y el gobierno de Kicillof.

Mientras Bullrich interpreta la medida como un obstáculo para avanzar contra la delincuencia y cuestiona el supuesto “garantismo” de la Justicia bonaerense, el fallo pone el foco en un problema diferente: si existen actualmente las condiciones materiales e institucionales necesarias para aplicar la nueva legislación.

La medida tiene carácter preventivo y una duración inicial de 60 días, por lo que durante ese período continuará el análisis judicial sobre la capacidad de la Provincia para implementar el régimen.

CS/AF