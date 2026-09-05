Kicillof, duro contra Milei: “Mientras él ataca a las cooperativas, nosotros las defendemos”

Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con Javier Milei y cuestionó las políticas del Gobierno nacional hacia las cooperativas. “Mientras él ataca a las cooperativas, nosotros las defendemos”, afirmó el gobernador bonaerense durante una actividad en Pigüé.
Kicillof encabezó la inauguración de la nueva Casa de la Provincia y del Centro Integrador Comunitario (CIC) Pigüé. Durante el acto estuvo acompañado por el intendente de Saavedra, Matías Nebot, y por funcionarios provinciales.
El gobernador destacó el papel que cumplen las cooperativas en las comunidades y sostuvo que tienen una importancia que va más allá de la actividad económica. En ese sentido, afirmó que la Provincia las acompaña porque representan “organización y lucha”.
La crítica de Kicillof al Gobierno de Milei
Durante su discurso, Kicillof cuestionó el enfoque del Gobierno nacional y lo contrapuso con las políticas que impulsa su administración en la provincia de Buenos Aires. Señaló que frente al “individualismo” y los “discursos de odio” que, según planteó, se promueven desde el ámbito nacional, los bonaerenses deben sostener una mirada basada en la solidaridad.
“Vamos a seguir trabajando para ampliar derechos y llevar esperanza a cada rincón de nuestra provincia”, sostuvo el gobernador.
La actividad tuvo como uno de sus ejes el respaldo al movimiento cooperativo. Kicillof entregó reconocimientos a distintas organizaciones de la región junto con Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).
Qué cooperativas recibieron financiamiento
Entre las entidades reconocidas estuvieron Abra Producciones, Consultech, S.E.G.O.C., Otto Vargas, Textiles Pigüé y Agroecológicos Pigüé. Las cooperativas recibieron financiamiento del Gobierno bonaerense.
Según se informó, los recursos estarán destinados a fortalecer sus espacios de trabajo y mejorar distintas etapas de sus actividades. También buscan acompañar los procesos productivos y la comercialización de sus productos.
Del acto participaron además el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, entre otros funcionarios y legisladores.
LB/AF