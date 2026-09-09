"Nunca fui ni seré kuka", aseguró la jueza que suspendió la Reforma Penal Juvenil, pero Patricia Bullrich no le cree

La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió un fuerte cruce político entre Patricia Bullrich y la jueza Marta Elba Pascual, quien quedó en el centro de la polémica después de frenar preventivamente la aplicación de la norma que establece un nuevo esquema punitivo para los menores de 14 años en adelante.

En la noche del martes, las dos se expresaron en programas políticos de televisión. Poco después de las 21, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) apuntó contra la magistrada desde los estudios de TN. Cuando el periodista Jonatan Viale le preguntó si creía que la jueza había actuado "en coordinación política con Kicillof", en alusión al gobernador de la provincia de Buenos Aires, la exministra de Seguridad fue categórica: “No tengo la menor duda”.

Según Bullrich, el gobernador habría recurrido a una jueza vinculada con el peronismo para frenar la reforma. “Como ellos no la votaron, mandaron a una jueza amiga del peronismo en la provincia de Buenos Aires, amiga del kirchnerismo”, afirmó. Como argumento, mencionó un supuesto vínculo de Pascual con dirigentes del oficialismo local: “A la jueza se la ve hablando con Julián Álvarez, el intendente de Lanús”.

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La exministra de Seguridad también cuestionó las facultades de Pascual para suspender una ley nacional. “La jueza no tiene control de constitucionalidad”, sostuvo, y agregó que tampoco tendría atribuciones para decidir que la norma “no se va a aplicar por dos meses”. "Están buscando generar una zozobra sobre un tema que es claro", consideró Bullrich.

El descargo de la jueza Marta Pascual: "No soy kuka, soy garantista de la Constitución Nacional"

Apenas unos veinte minutos después, la jueza Pascual también habló por televisión, y buscó despegar su decisión de cualquier alineamiento político. En una comunicación telefónica con los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, por A24, rechazó todas las acusaciones de "sesgo ideológico" que se atribuían al fallo. "¿A mí, un sesgo ideológico?", preguntó, y continuó: "Otro periodista dijo que yo soy 'kuka'. Yo nunca fui, soy ni seré 'kuka'".

Después de esa desmentida categórica, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora explicó que su posición se vincula con la defensa de las garantías constitucionales: “Soy garantista de la Constitución, que dice que la privación de la libertad tiene que ser la última condición”.

La jueza también negó cualquier vínculo con el sacerdote José María Di Paola, conocido como padre Pepe, quien presentó uno de los hábeas corpus que dieron origen al planteo judicial. “Nunca hablé con él”, aseguró.

Pascual insistió en que su resolución no busca bloquear el nuevo régimen penal juvenil. “Yo no estoy en contra de la ley”, aclaró. Según explicó, se trata de una medida cautelar por 60 días para evaluar alternativas frente a las condiciones de los centros donde deberían ser alojados los adolescentes alcanzados por la nueva normativa.

Menores libres y libertarios furiosos: impulsarán el "juicio político" de la jueza Marta Pascual

El argumento central del fallo está relacionado con las condiciones de los establecimientos bonaerenses. Para justificar la suspensión preventiva, el tribunal tomó como referencia inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde previamente se había establecido un límite máximo de 60 adolescentes porque no se cumplían los estándares mínimos.

Hilda "Chiche" Duhalde defendió a la jueza Pascual en Modo Fontevecchia: "Siempre tuvo vocación por los temas de minoridad"

La ex primera dama y exsenadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde habló el martes con Jorge Fontevecchia sobre Marta Pascual, a quien conoce desde la década del 80, cuando su marido Eduardo Duhalde era intendente de Lomas de Zamora. En Modo Fontevecchia, defendió la trayectoria de la magistrada y cuestionó que la respuesta al problema se limite a modificar la edad de imputabilidad.

"Marta siempre, siempre, siempre se ocupó de estos temas. La conozco desde su actividad en Lomas de Zamora, cuando mi marido era intendente. Mire si la conozco", remarcó. Elogió a Pascual por su posicionamiento: "Tiene derecho, y tiene una voz autorizada para hablar de estos temas. Y ha tenido esta decisión de salir a hablar, y me parece muy, muy oportuna", consideró.

La exsenadora Hilda "Chiche" Duhalde defendió a la magistrada Marta Pascual.

"Marta, en la época que trabajábamos, hace ya, le diría, 40 años, por lo menos, juntas, siempre ha tenido una vocación jurídica muy preparada, pero social, fundamental, para poder comprender totalmente la problemática que viven estas familias, a las que hoy creemos que bajando la edad de imputabilidad estamos solucionando el problema", aseguró.

Duhalde dio su opinión acerca del complejo tema de la Reforma Penal Juvenil: "Podemos disminuir la edad de imputabilidad, pero eso no va a solucionar el gravísimo problema familiar que estamos teniendo cada día más, producto de muchas causas", dijo. Y enumeró: "La falta de educación, la falta de trabajo, la falta de alimentos, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas que hacen que una familia termine rompiéndose".

LT